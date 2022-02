Così gli esami di laboratorio, riapertura il 20 o 21 febbraio

Verso la riapertura la piscina comunale di Palermo, chiusa dallo scorso 25 gennaio dopo la presenza del batterio della legionella nelle acque dell’impianto di viale del Fante.

Gli esami di laboratorio hanno, infatti, certificato, l’assenza del batterio nelle acque. Legionella trovata a fine gennaio in uno spogliatoio e nella cisterna che portava l’acqua a tutta la struttura.

Il 17 febbraio è prevista la pulizia dell’impianto

Domani, giovedì 17 febbraio, è previsto il ritorno di tutti i dipendenti e l’inizio dei lavori di pulizia per rimettere a regime l’impianto. La riapertura per l’utenza potrebbe avvenire già sabato o al massimo lunedì.

I disagi dell’attesa delle società sportive

Questa chiusura ha creato non pochi problemi alle tante società sportive che utilizzano l’impianto di viale del Fante. È stato già chiesto al Comune di far ripristinare gli impianti tecnologici alla ditta autorizzata, la Amg, in modo da permettere alle vasche di raggiungere la temperatura necessaria per poter essere utilizzate. Un’operazione necessaria per evitare di perdere dell’altro tempo.

La finale di andata di Len Euro Cup si giocherà il 5 marzo

Tra gli appuntamenti che l’impianto di viale del Fante ospiterà a breve spicca la finale di andata della Len Euro Cup che il Telimar disputerà il 5 marzo ospitando gli spagnoli del Sabadell. Il ritorno, in Catalogna si giocherà il 26 marzo.

Il batterio

Un batterio complicato da sconfiggere, capace di resistere nell’acqua e nel fango, nonché di diffondersi anche per via area. Dettaglio non da poco, visto che la tenuta storica presenta diversi spazi verdi nonché strade in terra battuta. Nemico grande appena 5 milionesimi di metro, che si annida nei polmoni provocando, a volte, febbre, dolori muscolari, mal di testa, astenia, ma sono anche legati all’apparato respiratorio con conseguentemente lo sviluppo di mal di gola, tosse e polmonite. Il focolaio del bacillo sarebbe scoppiato all’interno di un pozzo, usato anche per l’approvvigionamento idrico della struttura. Gli uffici hanno così contattato una ditta specializzata nelle attività di sanificazione delle reti idriche, al fine di porre fine ad un disagio che ha provocato il trasferimento di alcuni uffici comunali in altra sede.

Legionella ha fatto chiudere Villa Niscemi

Nei giorni scorsi, infatti, il bacillo ha fatto la sua preoccupante presenza anche a Villa Niscemi. La sede istituzionale dell’Amministrazione, luogo di rappresentanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e nel quale si sono tenute importanti cerimonie e conferenze stampa, è chiusa da un mese a causa dell’infestazione di legionella.