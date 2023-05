Iniziativa di Blogsicilia per bambini e ragazzi

Pochi spazi verdi, pochissimi spazi per lo sport e ancora meno parchi giochi aperti a tutti. Socializzare per i bambini e i ragazzi di Palermo non è semplice.

A dire il vero ci sono una dozzina di parchi all’aperto ma in realtà sono tutti difficilmente fruibili dalle famiglie che per recarsi nelle zone verdi devono affrontare il caos cittadino, le soste selvagge, le macchine parcheggiate in doppia e tripla fila e la costante scortesia dell’homunculus panormita nel cedere il passo a chi ne ha diritto.

Il gap ludico relazionale

Di fatto esiste un gap ludico relazionale che rischia di danneggiare gravemente i nostri giovani. Che la situazione sia davvero grave lo testimonia l’ultimo Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children. Nel paper, che passa in rassegna i punti critici dell’infanzia e dell’adolescenza, vengono esplicitate delle precise carenze rispetto a quella che viene definita “la segregazione educativa”.

Per questo una mostra esperienza può essere l’occasione per divertire, imparare, stimolare la mente e socializzare. In una città che non sembra essere stata pensata a misura di bambino e che non sembra avere ancora avviato un percorso di cambiamento in questo senso, BlogSicilia vuole uscire dalla sola denuncia e racconto e fare un piccolo passo concreto.

L’iniziativa di BlogSicilia

Per questa ragione, BlogSicilia ha deciso di mandare un piccolo segnale di solidarietà, un segnale per smuovere le coscienze e far sì che qualcuno si mobiliti. Regaleremo 100 biglietti della Mostra “I Love Lego” ai nostri lettori che prenderanno l’impegno di recarsi a visitare i diorami dei mattoncini più famosi del mondo e mandarci una foto della loro visita al Loggiato San Bartolomeo -lo splendido scenario dove si svolge la mostra – ovviamente accompagnati dai propri figli.









Per ottenere i ticket, basta compilare il form sottostante indicando nel messaggio la città di provenienza ed il numero di telefono a cui essere contattati. La segreteria di redazione di blogsicilia.it vi contatterà per concordare il ritiro dei biglietti. I biglietti omaggio sono limitati. L’iniziativa è valida fino ad esaurimento delle disponibilità.