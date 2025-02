E' scomparso all'età di 82 anni

E’ ricordato da tutti come “Ture” ed era specializzato nel settore agrumicolo. Lentini piange la scomparsa di Salvatore Ragazzi, figura di spicco nella produzione, commercializzazione ed esportazione di arance e prodotti agrumicoli in tutta Europa. Salvatore è venuto a mancare all’età di 82 anni.

Sposato dal 1969 con Pina Sesto, Ture ha dedicato la sua vita alla famiglia, da cui sono nati due figli: Francesco, imprenditore agricolo, e Marilù, insegnante sposata con l’imprenditore Stefano Occhipinti. Era anche nonno orgoglioso di due nipotine, Vittoria e Giulia.

Dopo la laurea fondo l’azienda “Ragazzi”

Dopo aver conseguito la laurea in Agraria, Salvatore ha fondato l’azienda “Ragazzi”, specializzandosi nel settore agrumicolo. Tuttavia, il suo impegno andava oltre il lavoro; Ture si è sempre contraddistinto per la sua disponibilità ad aiutare gli altri, mostrando una grande umanità verso chi si trovava in difficoltà. Era conosciuto per il suo sorriso caloroso e le parole di conforto che offriva a tutti.

Un imprenditore lungimirante, Ragazzi ha saputo abbracciare l’innovazione autentica, contribuendo così al progresso delle aziende e della comunità. La sua leadership naturale e la capacità di interpretare i cambiamenti del mercato lo hanno reso un esempio di integrità e onestà.

Il suo contributo con i Lions Club di Lentini

Il suo impegno nel sociale e culturale l’ho ha manifestato nei Lions club di Lentini. E’ entrato nel club service negli anni settanta, qualche mese dopo la costituzione del club a Lentini. All’interno del club ha ricoperto diversi incarichi nel consiglio direttivo ed è stato presidente nell’anno sociale 1994- 1995, in occasione dei 25 anni di fondazione del sodalizio, nel 2019- 20 per celebrare i cinquant’anni dei Lions e l’anno successivo per completare il mandato e le attività sociali. E’ stato un assiduo sostenitore dei giovani e amante del territorio in cui viveva sostenendo il mondo imprenditoriale e culturale. Se ne va un pezzo di storia imprenditoriale, sociale e umana di Lentini, Carlentini e Francofonte. I funerali saranno celebrati, domani pomeriggio, alle 16 nella chiesa Cristo Re a Lentini.