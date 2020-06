Il sindaco più amato d'Italia è Marco Bucci

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, è il quarto sindaco metropolitano più amato d’Italia. A dirlo è un sondaggio di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente all’Università degli Studi Roma 3. La classifica dei sindaci con il più alto gradimento è stata pubblicata da Affari Italiani. Il sindaco palermitano scala la classifica di due posizioni rispetto allo scorso anno.

Il sindaco più amato d’Italia è Marco Bucci, primo cittadino di Genova. Seguono Dario Nardella e Luigi De Magistris, sindaci rispettivamente di Firenze e Napoli. Il sindaco di Genova ha conquistato il primo posto con il 55,8% delle preferenze, Nardella è secondo con il 54,2%, terzo De Magistris con il 53,8%.

Il sindaco Orlando ha raggiunto il 53,4% del gradimento. Stessa percentuale ottenuta dal sindaco di Bologna, Virginio Merola. Al sesto posto la sindaca di Roma, Virginia Raggi (53,2%), a pari merito con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (53,2%). In classifica anche il sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro (52,3%), il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (51,5%).

“È interessante la classifica dei sindaci delle città metropolitane – dice Baldassarri -. Troviamo in prima posizione il primo cittadino di Genova che ovviamente, come è successo per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, beneficia anche della ricostruzione del Ponte Morandi e della gestione dell’epidemia naturalmente, ma anche e soprattutto di quello che è stato tutto il post ricostruzione Ponte Morandi”.

“Interessante anche trovare nelle prime sei posizioni il sindaco di Roma – continua Baldassarri – Si penserebbe a una Raggi in difficoltà perché abbiamo un portato di immagini in questo momento che ci dice spesso che i 5 Stelle sono in difficoltà, ma alla prova dei fatti Virginia Raggi è l’unica donna fra le prime sei posizioni perché i romani tutto sommato hanno affrontato bene l’emergenza e hanno apprezzato come è stata affrontata l’emergenza da parte dell’amministrazione Raggi”.

LA CLASSIFICA