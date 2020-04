Sarà l’esercito a sanificare tre delle quattro zone rosse siciliane, le aree indicate dalla regione come a maggior contagio e isolate dal resto dell’isola.

Lo ha deciso il presidente della Regione che con un appello al Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, ha chiesto il concorso dei nuclei specializzati per la disinfezione in servizio sull’Isola, per l’urgente sanificazione delle aree urbane a maggior frequentazione nei comuni di Troina, Agira e Villafrati, dichiarati “zone rosse”.

Si tratta di un intervento che si inserisce nell’ambito delle sinergiche collaborazioni fra la regione militare e la Regione Siciliana. Proprio l’esercito è stato ancora una volta chiamato ad intervenire con i propri assetti a salvaguardia della cittadinanza nella delicata emergenza in atto dopo essere stato impiegato, con i reparti della sanità militare, proprio a Troina.

L’appello, accolto con grande urgenza dalla Forza Armata, sarà soddisfatto già questa settimana con nuclei di disinfettori della Brigata “Aosta”, fanno sapere dalla regione militare. A partire da domani (21 aprile), sarà operativo a Villafrati il 4° Reggimento Genio Guastatori mentre, nel corso della settimana, i disinfettori del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” interverranno ad Agira e il nucleo specializzato del Reggimento Logistico “Aosta” opererà a Troina.

Il Presidente Musumeci, fortemente impegnato per ottimizzare la sinergia tra le Istituzioni isolane nella lotta al Covid19 (Coronavirus), aveva, anche in precedenza, promosso l’intervento dell’Esercito: accanto alla Protezione Civile, infatti, la Forza Armata opera nel delicato compito di garantire il puntuale approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali in tutte le province, attività ormai in atto da due settimane.

“Gli uomini e le donne dell’Esercito sono impegnati con tutte le energie disponibili, sin dal mese di gennaio, in Sicilia come nel resto del Paese, per fornire ogni giorno risposte concrete ad una emergenza sanitaria che sta profondamente minacciando la salute, le abitudini e gli stili di vita delle famiglie si legge in una nota militare – In tale quadro, il ricorso all’Esercito nelle situazioni di maggior criticità è il miglior riconoscimento delle sue peculiarità in campo capacitivo sia logistico che operativo, frutto anche delle consolidate esperienze maturate nel corso delle missioni internazionali per la Pace”.