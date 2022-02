verso le comunali

“La nostra festa nazionale dell’Unità si farà a Palermo. Un segnale chiaro, molto forte e netto dell’impegno in Sicilia con le elezioni a Palermo e quelle regionali, sono un banco di prova fondamentale”. Così il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione dem.

In attesa del nome del candidato

“Le elezioni amministrative di primavera – dice Letta – saranno prologo importante delle elezioni politiche del 2023. Si sta facendo, con Francesco Boccia, un lavoro importante in tante città. Seguiremo con il massimo impegno, lo stesso che metteremo in una terra fondamentale quale la Sicilia”.

In estate i “Sassoli Camp”

“In estate faremo sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche, con una iniziativa che chiamo i Sassoli Camp: dieci campi di alcuni giorni, con mille democratici e democratiche, singoli cittadini e militanti, non iscritti a nessun partito. Chi vorrà partecipare potrà farlo: un lavoro di democrazia partecipativa”, ha detto Enrico Letta alla Direzione del Partito Democratico

La festa delle Agorà

Letta dopo aver annunciato che la festa nazionale del Pd sarà a Palermo, “Poi ci sarà la festa tematica sulle Agorà, dopo i Sassoli camp, per fare emergere il nostro profilo, per una Italia più giusta, più libera, una Italia dove la lotta alla diseguaglianza sarà il nostro asse. Non c’è vera libertà senza eguaglianza”.

“Rapporto coi 5Stelle durerà”

“Su governo serve serietà” Il Pd offre “serietà e responsabilità” nel sostegno al governo Draghi e chiede “a tutti di essere altrettanto seri e responsabili”. Così Letta alla Direzione del Pd, riferendosi alla Lega. Il lavoro fatto “in particolare col M5S nel governo Conte 2 continua con quello Draghi e continuerà dopo. È un rapporto politico che dura e durerà”, ha aggiunto.

Sui referendum

Sui referendum di 5 quesiti 3 hanno materie che sono dentro la discussione in Parlamento e pensiamo che lì arriveranno risposte. Netta contrarietà sugli altri 2 (custodia cautelare e Severino).

Verso le Comunali di Palermo

Rosario Filoramo ha commentato l’uscita del segretario dem Letta: “A settembre Palermo ospiterà la Festa Nazionale dell’Unità. La prova dell’attenzione del Pd per la città di Palermo e per la Sicilia”.

Miceli, “bene Festa dell’Unità a Palermo”

“La notizia annunciata dal segretario Enrico Letta che la Festa dell’Unità 2022 si terrà a Palermo dimostra la grande attenzione che il Partito Democratico sta rivolgendo alla Sicilia. Adesso, come ha auspicato il segretario in direzione, sta al gruppo dirigente siciliano avere ‘gli occhi della tigre’ e costruire la vittoria per le prossime elezioni amministrative e regionali”. A dirlo è il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli.