Dopo 48 ore di tensioni legate alle scelte che sono state operate in Commissione Bilancio sugli ex precari siciliani confluiti in Sas, con una lettera aperta Noi Moderati cerca di riportare la vicenda nell’alveo del dibattito piuttosto che dello scontro.

La lettera aperta al Presidente della Regione

Con un video social che è una vera e propria lettera aperta Saverio romano torna sulla questione “Mi rivolgo al presidente Schifani a cui mi lega un rapporto antico di amicizia e di comune militanza nel centrodestra. Nessuna strumentalizzazione, caro Renato, ma solo una battaglia politica con il nostro deputato Marianna Caronia per dare una risposta a coloro che pur lavorando nella pubblica amministrazione, non riescono ad arrivare, con 800 euro, alla seconda settimana del mese. E’ una battaglia di civiltà” dice Romano nel suo video social indirizzato al gavernatore.

Una responsabilità della politica

“E’ una nostra responsabilità. E’ vero: sei stato tu a prevederne la stabilizzazione ma ora occorre fare un passo avanti, tutti insieme per coinvolgere nella stabilizzazione tutti i lavoratori precari che stanno offrendo un grande contributo al funzionamento della macchina amministrativa. Rimbocchiamoci le maniche, tutti insieme, e diamo a queste famiglie una risposta chiara, forte e la speranza di un futuro” dice in buona sostanza nel suo video rivolto al governatore Schifani e pubblicato sui suoi profili social Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati