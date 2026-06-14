Un altro sindaco minacciato in Sicilia, Stavolta tocca alò al primo cittadino di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo che è anche deputato regionale di Forza Italia. Nella giornata di ieri le è stata recapitata una lettera di minacce ma contenente soprattutto insulti e frasi di estrema volgarità.

La lettera è stata recapitata in Comune e non è la prima volta che accade. Nel 2023 ne erano arrivate addirittura due e in precedenza, nel febbraio del 2022 la sindaco aveva ricevuto perfino una busta contenente proiettili. Nello specifico, in quel caso, nella medesima busta c’erano anche un santino della Madonna delle lacrime e una foto di papa Francesco con una bimba in braccio.

Oggi come allora la lettera è stata consegnata alle forze dell’ordine, nel caso specifico ai carabinieri di Montevago.

La solidarietà del gruppo di Forza Italia

“Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, la più amichevole solidarietà alla nostra amica e collega Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, per l’ennesimo vile attacco subito. Questa nuova lettera anonima, ricolma di insulti e volgarità, non è purtroppo un episodio isolato, ma si inserisce in una scia di intimidazioni che la prendono di mira. È intollerabile che chi amministra con impegno debba subire tale violenza. Per questo, confidiamo che gli inquirenti, già al lavoro, individuino al più presto l’autore o gli autori di questi gesti vigliacchi. È necessario garantire la sicurezza e la piena agibilità politica del sindaco La Rocca Ruvolo, affinché possa continuare a servire la propria comunità senza timore. A Margherita va la nostra vicinanza umana più profonda e la certezza che non è sola.” dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

L’intervento del Presidente dell’Ars

“Tutta la mia più sincera solidarietà all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo raggiunta da un nuovo episodio intimidatorio. Come ho avuto modo di sottolineare tante volte, proprio perché queste vigliaccate sono sempre più frequenti, purtroppo, assistiamo ad un deriva pericolosa che ha reso irrespirabile il clima nei confronti di chi è chiamato a responsabilità amministrative ed i sindaci, in particolare, sono i soggetti maggiormente esposti. Alla collega e prima cittadina di Montevago, La Rocca Ruvolo, rinnovo vicinanza e l’invito ad andare avanti con la determinazione di sempre. Auspico, infine, che i responsabili di questi atti vili vengano individuati e puniti” afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.