Anno dopo annoAlkantara Fest – il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, giunto alla XXI edizione -, ha consolidato la vocazione Green, un fatto naturale di consapevolezza ambientale che promuove il riciclo. Con il suo fitto programma di concerti, workshop, spettacoli per famiglie ed eventi itineranti tra natura, cultura e tradizioni musicali da tutto il mondo, il festival siciliano si conferma tra i 10 migliori festival di world music al mondo nella classica di Transglobal World Music Chart, la rete di critici musicali che lavora per diffondere la musica tradizionale nel mondo. Venerdì 25 luglionell’azienda agricola “Il Pigno” di Pisano, la frazione di Zafferana Etnea da anni eletta a quartier generale del festival, iniziano workshop e attività diurne. Si inizia alle 9 con lo stage di Yin Yoga e Music bliss, yoga in musica con Caterina Allegra affiancata dal suonatore di tabla Riccardo Gerbino. Alle 10 segue il contact impro con Daniele Sardella mentre alle 13 spazio all’Open mic free session.

Lo Yoga Bliss con Caterina Allegra e Riccardo Gerbino, foto Nadia Arancio

Nel pomeriggio, alle 15, workshop di Balfolk con il gruppo belga Airboxes XL, seguito alle 17 da quello di tamburo siciliano con Andrea Chessari e alle 19 da quello di marranzano con il magiaro Áron Szilágyi.

Workshop di tamburello siciliano con Andrea Chessari, foto di Nadia Arancio

I concerti serali iniziano alle 21 sullo World Stage con i belgi Airboxes XL gruppo sinonimo di musica da ballo orecchiabile formato da un duo di fisarmonicisti, Bert Leemans e Guus Herremans. Bert con la cromatica e Guus con la diatonica sono perfettamente in sintonia l’uno con l’altro, i suoni dei loro strumenti si fondono con tutto ciò che suonano e vi trasportano in un mondo magico. Gli Airboxes suonano solo le loro opere, i loro assoli intimi alternati e l’interplay colorato creano un insieme onnicomprensivo. Guus Herremans, che è anche un brillante compositore, per le sue composizioni originali si ispira alla musica tradizionale, al jazz e alla world music. Nella versione XL gli Airboxes suonano con il chitarrita Ward Dhoore e il percussionista Ludo Stichelmeyer.

Bert Leemans e Guus Herremans ovvero gli Airboxes

Alle 22 sul Folk stage suonerà il trio femminile polacco Sutari composto dalle giovani cantanti e polistrumentiste Basia Songin, Kasia Kapela, Joanna Kurzynska. Sutari è la forza di tre voci femminili. La loro musica è una fusione di tradizione e modernità, con composizioni trance e polifoniche, intessute intorno ai temi della natura, della libertà, della femminilità e della sorellanza. Il debutto di Sutari ha introdotto una nuova qualità nella scena folk polacca. Il gruppo ha creato uno stile unico di interpretazione delle canzoni tradizionali e di creazione di racconti musicali. Esse sperimentano varie tecniche vocali, creano i propri strumenti ed esplorano il potenziale musicale degli oggetti di uso quotidiano. Arrangiano canzoni tradizionali polacche e ne compongono di proprie, basandosi su varie tradizioni musicali femminili.

Sutari, foto di Piotr Spigiel

Alle 23, sul Kaki Stage, la giornata sarà chiusa dal trio della fisarmonicista britannica Heather Ferrier. Con un suono inconfondibile e una presenza magnetica, Heather Ferrier è una fisarmonicista, ballerina di clog e compositrice che sta ridefinendo l’alternative folk. Il suo ep “Engine for the Sound” libera la fisarmonica dagli stereotipi, fondendo melodie incisive e armonie jazz. Accompagnata dal chitarrista Alasdair Paul e dal batterista Adam Stapleford, porta sul palco un’esplosione di groove e melodia, trascendendo i confini della musica folk contemporanea. Acclamata dalla critica e trasmessa su Bbc Radio 6 Music, la sua musica è un’esperienza coinvolgente e audace.

Heather Ferrier Trio

One Day Full Pass che comprende tutti i concerti, tutte le attività e il campeggio in tenda propria € 40 + ddp acquistabile on line su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alkantara-fest-2025-1-day-full-pass-1268483441119 , ridotto € 30 per per ragazzi 12-17 anni, gruppo Balfolk Catania e soci Fera Bio ; solo concerti € 20 acquistabile su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alkantara-fest-2025-1-serata-solo-concerti-1269058170149, ridotto € 10 per ragazzi 12-17 anni, gruppo Balfolk Catania e soci Fera Bio.

Infoline/WhatsApp: + 39 345.5206150.Entrando nella community su WhatsApp si trovano info e aggiornamenti su concerti e eventi musicali, novità, o offerte speciali e biglietti o servizi utili come car sharing.

Luogo: Azienda agricola Il Pigno, Via Pennisi Petrone, 8, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 09:00

Artista: Airboxes XL Andrea Chessari Áron Szilágyi Caterina Allegra Daniele Sardella Heather Ferrier Riccardo Gerbino Sutari

Prezzo: 40.00

Info:

Link: https://www.alkantarafest.it/

