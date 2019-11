La Soprintendenza del Mare con i suoi reperti partecipa a mostra archeologica in Danimarca (FOTO)

Guasti ai serbati e perdite, sospensione idrica in alcuni quartieri di Palermo

Scuola in Sicilia, a Gangi liceo scientifico e istituto per il turismo tra le eccellenze formative

11:44

Eccellenze in sanità, a Villa Sofia Cervello l'unica struttura in Europa per la celocentesi