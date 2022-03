l'anteprima il 9 marzo al cinema rouge et noir di palermo

Dopo il Covid19 il cinema riparte e rinasce. E BlogSicilia vi porta proprio al cinema gratis.

Grazie alla collaborazione tra la nostra testata giornalistica e Blu&Blu Network, i nostri lettori avranno la possibilità di aggiudicarsi 10 inviti gratuiti (ognuno valido per due persone) per assistere all’anteprima di “Licorice Pizza”, uno dei film più attesi di prossima uscita.













Il 9 marzo al cinema Rouge et Noir di Palermo, come partecipare all’anteprima

L’anteprima di Palermo si terrà il prossimo mercoledì 9 marzo, alle ore 20,30 presso il Cinema ROUGE ET NOIR.

Per richiedere l’invito i nostri lettori potranno inviare una email, in cui dovrà essere citato BlogSicilia, all’indirizzo info@blublunetwork.it.

Quelli che si aggiudicheranno gli inviti riceveranno una email di conferma e verranno inseriti nella lista degli ospiti.

Per accedere alla proiezione sarà sufficiente dare il proprio nome e cognome alla hostess che troveranno all’ingresso della sala 1.

Licorice Pizza, alcune informazioni

Licorice Pizza è una pellicola diretta da Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie. Il film è stato scritto da Paul Thomas Anderson. Costumi di Mark Bridges. Montaggio di Andy Jurgensen. Fotografia di Michael Bauman, Paul Thomas Anderson. Produttori esecutivi sono Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Joanne Sellar, Daniel Lupi, Sue McNamara. Prodotto da Sara Murphy, Adam Somner, Paul Thomas Anderson

Durata: 133 minuti. Data di uscita: 17 marzo. Distribuito da Eagle Pictures.

Una storia d’amore nella San Fernando Valley

Licorice Pizza è l’atteso e sorprendente ultimo film di Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto, The Master, Il Petroliere, Ubriaco d’amore, Magnolia) in arrivo il 17 marzo nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.

Tra le pellicole più attese di questa stagione cinematografica, Licorice Pizza ha già debuttato in distribuzione limitata il 26 novembre in alcune selezionate sale degli Stati Uniti e del Canada, per poi approdare ufficialmente nei cinema a partire dal 25 dicembre.

Licorice Pizza è ambientato nel 1973 e racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.

Un cast stellare

In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie.