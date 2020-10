Al Cinema Igea Lido

BlogSicilia vi porta al cinema gratis. Grazie alla collaborazione tra la nostra testata e Blu&Blu Network, i nostri lettori avranno la possibilità di aggiudicarsi 5 inviti gratuiti (ognuno valido per due persone, per un totale di 100 biglietti) per assistere alla proiezione del film “Imprevisti Digitali” una deliziosa commedia vincitrice dell’Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino che si immerge in modo ironico e dissacrante nel mondo del web e dei social.

Gli inviti prevedono due biglietti per la visione del film per il primo spettacolo serale del Cinema Igea Lido di Palermo, nei giorni di sabato 17 e domenica 18 ottobre. I lettori di BlogSicilia possono chiedere l’invito inviando una mail a: info@blublunetwork.com

Imprevisti digitali è un film francese di Benoît Delépine & Gustave Kervern (durata 106 minuti), con Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Michel Houellebecq. Si tratta di una commedia sociale dolce-amara, parzialmente ispirata al Movimento dei Gilet Gialli, che mette a fuoco in modo ironico e pungente alcune assurdità che caratterizzano la deriva digitale della società moderna, ormai globalizzata e intangibile.

Tre vicini di casa in un sobborgo francese si ritrovano coinvolti in una serie di imprevisti causati dalla loro inettitudine nel rapportarsi alle nuove tecnologie. Marie ha paura di perdere il rispetto del figlio a causa di un sex tape finito online, Bertrand s’invaghisce della voce di una centralinista e cerca di proteggere la figlia dal cyber bullismo e Christine, che ha perso il marito a causa della dipendenza dalle serie TV, è disposta a tutto per far aumentare la sua valutazione come autista privato. I tre si lanceranno così in una battaglia contro i giganti di internet. Una battaglia ben al di fuori della loro portata… forse.