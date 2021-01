L’incendio all’asilo Peter Pan, controlli e arresti della polizia al Cep a Palermo (FOTO) (VIDEO)

Ignazio Marchese di

31/01/2021

Dopo l’incendio dell’asilo Peter Pan al Cep di Palermo gli agenti di polizia hanno iniziato una serie di controlli nel quartiere come deciso nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. Complessivamente, dall’inizio dell’attività il 13 gennaio, gli agenti hanno identificato 1055 persone, di cui 323 con precedenti di polizia e 195 soggetti già sottoposti a misura, 2 sono state denunciate penalmente, 58 sono state le sanzioni amministrative inflitte per la violazione del Codice della Strada, 11 i segnalati quali assuntori di stupefacenti, 29 i sanzionati per la violazione delle misure di contenimento in quanto sorpresi su strada senza un giustificato motivo, 14 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, di cui uno sequestrato, 432 i veicoli controllati di cui 22 sequestrati, 13, infine, le perquisizioni effettuate. Sono stati emessi 8 proposte di avviso orale, 4 di sorveglianza speciale, una proposta di aggravamento della misura di obbligo di presentazione alla PG ed una della semilibertà. Ad un ambulante abusivo in via Brunelleschi sono stati sequestrati 280 chili di frutta. Due giovani di 15 anni a bordo di motociclo che sono fuggiti all’Alt della polizia sono stati inseguiti, bloccati e multati e infine un uomo di 41 anni C.M. è stato bloccato con a bordo 500 grammi di hashish e 555 euro. Nel corso della perquisizione in casa alcuni familiari hanno lanciato dalla finestra un borsello pieno di droga. L’uomo di 41 anni è stato arrestato per detenzione di droga. I due dentro l’abitazione sono stati denunciati. Una composita ed eterogenea forza, riconducibile al Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”, alla Squadra Mobile, all’uffcio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al Reparto Prevenzione Crimine, alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ed al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, con l’ausilio delle Unità Cinofile della Questura, ha pattugliato tre giorni alla settimana, sulle fasce orarie 8/14, 14/20 e 19/01, il perimetro di un quartiere storicamente votato al commercio ed espressione di forze produttive sane e cruciali per l’intero tessuto economico cittadino. Anche per tutelare i commercianti del Cep che, da sempre, rispettano le regole e traggono un danno dalla concorrenza sleale di chi sceglie la scorciatoia dell’abusivismo, i poliziotti, nel contesto dei controlli, hanno incalzato gli esercenti irregolari, procedendo ad una scrupolosa verifica di requisiti amministrativi e documentali.

