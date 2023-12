Emergono nuovi dettagli

Emergono nuovi dettagli del tragico incidente di viale Lazio dello scorso 24 dicembre. Due le vittime del sinistro stradale: secondo quanto ricavato, i due ragazzi la mattina del 24 dicembre sono volati, a bordo di una Smart, dal viadotto nei pressi di viale Lazio.

Il 22enne è stato balzato fuori dalla vettura, ritrovato a circa 30 metri dal luogo dell’impatto, e poi travolto da un furgoncino che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla e ha trascinato il corpo per qualche metro. Ha notato solo successivamente tracce di sangue nel mezzo. L’autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Le testimonianze dei parenti

“La Smart non è di proprietà di mio nipote ma dovrebbe essere di proprietà della famiglia del ragazzo di 17anni. Mio nipote ha lasciato la sua auto intorno alle 5 del mattino all’Eni di Bonagia dove mio nipote insieme agli amici, stavano mangiando i cornetti – ha dichiarato Luigi Aruta, zio del 22enne – Il ragazzo di 17 anni ha chiesto la cortesia a mio nipote se lo poteva accompagnare con la smart a Borgonuovo per comprare il tagliando della ztl. – continua – saranno solo le indagini a stabilire chi guidava, sappiamo solo, attraverso un video, che il corpo di mio nipote è stato trovato nella carreggiata lato Trapani a circa 30 metri di distanza poggiato esamine nella corsia di sorpasso quando dopo un furgoncino lo ha investito e se l’è trascinato per un po’”.

“Il corpo del ragazzo, si vede nel video, è accanto allo sportello guidatore ma non è, come si può vedere, intervenuta nessuna squadra dei vigili del fuoco per estrarre nessuno corpo perché entrambi erano già fuori, sia mio nipote, ritrovato poi lato Trapani sia l’altro ragazzo. Pare inoltre – racconta Luigi Aruta – che l’altro ragazzo aveva parte della gambe incastrate sotto il guardrail”.

Gran parte delle testimonianze pervenute allo zio di una delle due vittime, Luigi Aruta, sono stata raccontate da alcuni amici del nipote che per puro caso, passando dal luogo dell’incidente, si sono insospettiti scoprendo poi che il tragico episodio riguardava proprio i due amici che poco prima si erano allontanati dalla comitiva.

“Solo le indagini potranno svelare la dinamica effettiva, tutte queste sono solo supposizioni. Attendiamo i filmati del ponte di viale Lazio, del tabacchi di Borgo Nuovo, sappiamo che gli agenti della polizia municipale stanno sequestrando diversi filmati” – ha dichiarato il parente – domani mattina faranno l’autopsia sul corpo di mio nipote e durerà circa 3 ore, successivamente lo porteremo in camera mortuaria”.