Incidente sulla strada statale 113 che da Palermo porta a Villabate e Ficarazzi. Lo scontro tra tre auto ha provocato sei feriti. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto e una microcar.

Gli automobilisti sono stati trasferiti in diversi ospedali, uno di loro sarebbe in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nei pressi di un ristorante tra una Fiat 500 L, una Seat Marbella e la minicar. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 e la polizia municipale di Palermo. Sono scattati i soccorsi e la strada è rimasta chiusa per ore per soccorrere i feriti ed eseguire i rilievi per accertare le responsabilità.

I feriti sono un 35enne, che guidava la Marbella, e un’altra persona che era a bordo della stessa auto, un diciassettenne al volante della minicar, il conducente della Fiat 500 L, di 47 anni, che si trova in prognosi riservata al Policlinico, il fratello di 41 anni e la sorella di 43.

(foto Ficarazzi Blog)