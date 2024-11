Proficua giornata di confronto con il Ministro dello Sport Andrea Abodi e le istituzioni locali: un impegno comune per lo sport e lo sviluppo della città di Palermo.

L’incontro

Al centro dell’incontro, le esigenze sportive e sociali della città di Palermo, con un focus su temi di grande rilevanza come la Coppa degli Assi, la riqualificazione degli impianti sportivi tra cui il Velodromo Paolo Borsellino e il Campo Malvagno per il Rugby, e lo sviluppo dello Stadio Renzo Barbera come luogo da vivere, da sfruttare ma soprattutto epicentro di un progetto adeguato ai sogni dei tifosi e alle legittime aspettative della quinta città d’Italia che con una società solida a gestire la squadra della città può finalmente guardare lontano. Accanto a questo la riqualificazione delle aree verdi cittadine e l’importanza delle periferie come luoghi di aggregazione e inclusione attraverso lo sport.

Le parole della Varchi

“Nessuno deve restare escluso dai processi di inclusione e sviluppo che attraversano Palermo, dal centro alle periferie, affinché tutti si sentano parte di un progetto comune – ha dichiarato il parlamentare di Fratelli d’Italia Carolina Varchi – Rilanciare lo sport e i suoi spazi per aggregare i giovani e sottrarli a contesti complessi è una risposta concreta al degrado dei territori ed al disagio giovanile. Si tratta di un impegno che rinnoviamo ad ogni incontro e che porteremo a compimento con visione e volontà condivisa.”

“Restituire ai cittadini una città funzionale e vivibile è una delle nostre priorità – ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo – Accanto agli spazi da vivere, vogliamo che ci siano luoghi riqualificati e adeguati alle esigenze di tutti, per una Palermo più accogliente e moderna”.

La giornata ha rappresentato un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi strategici per Palermo, con la convinzione che lo sport possa essere un veicolo fondamentale di coesione sociale, crescita culturale e sviluppo sostenibile.

