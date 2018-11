potrebbero verificarsi disservizi anche in città

Ancora crisi idrica a Palermo e in alcuni paesi limitrofi.

Dopo l’interruzione dell’erogazione, dovuta all’intorbidimento delle acque nell’invaso Poma, causato dal maltempo,

l’AMAP informa che, a causa di una copiosa perdita, verificatesi ieri pomeriggio, sull’adduttore Jato, località Case Api (territorio Comune di Cinisi), tenuto conto dell’impossibilità di mantenere in esercizio l’intero acquedotto, anche con portate ridotte, è stata costretta a disporre, per motivi di sicurezza (derivante dal possibile cedimento strutturale della tubazione), l’immediato fermo dell’adduttore Jato, per lavori urgenti ed indifferibili di riparazione.

Pertanto dalle ore 17 di ieri e presumibilmente, fino alla serata di oggi – venerdì 30 novembre – salvo imprevisti, è stata interrotta temporaneamente, l’erogazione idrica ai seguenti Comuni della fascia costiera Nord-Ovest: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci ed Isola delle Femmine nonché all’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.

Si informa altresì che, nella zona nord città di Palermo, si potranno verificare disservizi, derivanti dalla riduzione delle pressioni in rete.

I lavori di riparazione sono ancora in corso. A lavori ultimati l’erogazione sarà ripristinata tempestivamente e si normalizzerà nelle 24 ore successive.