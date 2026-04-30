Entra nel vivo il progetto del sistema tramviario di Palermo. Il Comune di Palermo ha disposto, infatti, l’avvio delle attività preliminari, che porteranno alla realizzazione delle nuove linee in città.

Con l’ordinanza n. 706 del 29 aprile 2026 l’Ufficio Traffico e Mobilità urbana ha autorizzato l’installazione di cantieri mobili per attività preliminari nelle tratte A, B e C del progetto tram.