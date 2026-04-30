Le attività previste comprendono rilievi topografici, verifiche sui sottoservizi con apertura dei pozzetti, saggi esplorativi e monitoraggi ambientali nella fase antecedente all’avvio dei lavori. L’intervento è stato richiesto dalla società SIS S.p.A., incaricata dell’esecuzione del progetto.
Si tratta di un passaggio preliminare essenziale in vista della realizzazione delle nuove linee tram, inserite nel più ampio programma di sviluppo della mobilità sostenibile promosso dall’amministrazione comunale.
Modifiche alla viabilità
L’ordinanza introduce una modifica significativa alla circolazione. È prevista, infatti, la chiusura non contemporanea delle semicarreggiate o di porzioni di carreggiata lungo diverse strade cittadine.
Non ci sarà un blocco totale, in ogni momento dovrà essere garantita almeno una corsia per senso di marcia, così da limitare i disagi, consentendo, però, lo svolgimento delle attività tecniche.
Le strade coinvolte nella tratta A-Nord
L’intervento interesserà alcune delle principali arterie della zona nord della città:
- Via Marchese di Villabianca;
- Via Marchese di Roccaforte;
- Piazza Don Bosco;
- Via dei Leoni;
- Piazza Leoni;
- Viale del Fante (tra Piazza Leoni e Via Antonio Cassarà);
- Via Antonio Cassarà;
- Piazza Giovanni Paolo II;
- Viale Croce Rossa;
- Piazza Vittorio Veneto;
- Via Libertà fino all’incrocio con Viale Emanuele Notarbartolo.
Si tratta di assi viari ad alta intensità di traffico, con possibili ripercussioni sulla mobilità quotidiana.
Tratta B: lavori lungo l’asse centrale e verso il porto
La seconda parte dei lavori coinvolge un altro asse strategico della città:
- Piazza Albert Einstein e Via Uditore (tra Via Leonardo Da Vinci e Viale Regione Siciliana);
- Via Leonardo Da Vinci fino a Piazza Ottavio Ziino;
- Piazza Ottavio Ziino;
- Via Emanuele Notarbartolo (in due tratti distinti);
- Piazza M. M. Boiardo e Via Generale di Maria;
- Via Duca della Verdura fino a Piazza Giachery;
- Piazza Giachery e viabilità limitrofa.
Tempi dei lavori, sicurezza e segnaletica
I lavori dovranno inizieranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza per una durata complessiva di 90 giorni. Le attività potranno svolgersi anche di notte e nei giorni festivi e prefestivi. Durante i rilievi potrà intervenire la Polizia Municipale per regolare il traffico.
La società esecutrice dovrà rispettare precise regole operative: installare segnaletica temporanea per deviazioni; delimitare e recintare le aree di cantiere; garantire visibilità e sicurezza anche nelle ore notturne; posizionare cartelli informativi sui lavori e assicurare la presenza di movieri per la gestione del traffico.
Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a possibili rallentamenti, soprattutto nelle aree interessate dai cantieri mobili.
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