La coscienza non appartiene alla dimensione dello spazio-tempo. E’ questo il cuore del pensiero di Federico Faggin, fisico e inventore del primo microprocessore, oggi impegnato ad esplorare i misteri più profondi dell’esistenza. A darne testimonianza, stamani 28 aprile, è stato proprio il fisico tornato dagli Stati Uniti per partecipare, come ospite d’onore, al convegno internazionale “Coscienza e libero arbitrio: i Pensatori”, ideato e promosso dall’Associazione Symposium Terzo Settore, svoltosi al teatro Politeama di Palermo.

“Esiste in una realtà più profonda che è quella da cui emergono spazio-tempo, materia ed energia, che sono ciò che la fisica riconosce come aspetti fondamentali della dimensione fisica, però la realtà non si ferma e va oltre la dimensione materiale, lo spazio, il tempo – ha detto Faggin – è questo che la fisica ci sta dicendo e che i fisici non capiscono: sono cent’anni che si chiedono perché succedono certe cose, questa nuova teoria congiunge due aspetti che prima non si potevano connettere. I fisici pensano che ci sia solo la materia, ma c’è anche la mente che va oltre la materia: è l’aspetto computazionale della realtà, come lo spirito è l’aspetto del significato dell’informazione. Ecco dunque che abbiamo una visione completamente diversa in cui materia, mente e spirito sono un tutt’uno e non sono separabili”.

L’evento “Coscienza e Libero arbitrio: i Pensatori”

A presenziare all’evento, un gruppo selezionato di esperti di fama mondiale provenienti da molteplici ambiti: fisica, medicina, psichiatria, teologia, magistratura, psicologia, filosofia e libere professioni. L’incontro, che proseguirà domani, 29 aprile, si è proposto di esplorare i complessi temi della coscienza e del libero arbitrio, da tempo al centro delle ricerche di Faggin.

“La spiritualità può essere una svolta”

“Più che dibattere, oggi consegneremo delle riflessioni profonde: ecco perché il titolo ‘Coscienza e libero arbitrio’ è accompagnato da ‘I pensatori’. – ha dichiarato Ester Bonafede, moderatrice dell’evento – Il professor Faggin ha creduto in quest’iniziativa e oltretutto è stato fondamentale anche per scegliere quali potevano essere i pensatori da inserire in questo primo evento: sono professori universitari, magistrati, artisti. La coscienza è sentimento e dev’essere declinata affinché questa società, che ne ha veramente bisogno, possa capire che la spiritualità può essere una svolta”.