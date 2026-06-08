Nell’Isola il 5,1% con 146 casi

Il 2026 si apre con un deciso aumento delle liquidazioni giudiziali in Italia. Secondo il report “Liquidazioni giudiziali in Italia” di Cribis aggiornato a marzo 2026, nel primo trimestre dell’anno si registrano infatti ben 2.885 procedure, in crescita rispetto agli anni recenti. Il dato segna un incremento del +23,2% rispetto al primo trimestre 2025 (2.341 casi) e del +37,1% rispetto al 2024 (2.104), evidenziando un’accelerazione della dinamica delle insolvenze. Per una maggiore chiarezza, è bene ricordare che da luglio 2022, con l’introduzione del codice della crisi di impresa e d’insolvenza, la liquidazione giudiziale ha preso il posto della procedura di fallimento.

I settori e le regioni con il numero maggiore di liquidazioni giudiziali: la Sicilia al nono posto

Se si analizza l’andamento delle liquidazioni giudiziali a livello territoriale, si scopre che le regioni con un maggior numero di procedure nel primo trimestre 2026 sono la Lombardia con 572 (19,8% delle liquidazioni totali), il Lazio 464 (16,1%), la Campania 275 (9,5%), la Toscana 218 (7,6%), il Piemonte 204 (7,1%), il Veneto 204 (7,1%), la Puglia 194 (6,7), l’Emilia-Romagna 186 (6,4%)e la Sicilia 146 (5,1%). Le altre regioni non raggiungono gli 80 casi. A livello settoriale invece il commercio è il comparto più colpito (854 casi nei primi tre mesi del 2026), seguito da servizi (670), edilizia (575) e industria (488).

Concordati preventivi in Italia nel primo trimestre 2026

I concordati preventivi nei primi tre mesi del 2026 raggiungono quota 154 con una crescita netta rispetto allo stesso periodo del 2025 quando erano 93, mentre nel primo trimestre 2024 erano stati 86, nel quarto trimestre 2025 133 e nei primi tre mesi del 2023 143. Se si considerano i casi registrati annualmente, Il 2025 è stato l’anno con il maggior numero di concordati: 446 nel 2025; 327 nel 2024; 370 nel 2023 e 330 nel 2022. Per una corretta interpretazione dei numeri, ricordiamo che nei dati sui concordati preventivi da luglio 2022 in poi, sempre a seguito dell’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa, vengono considerate le nuove procedure «concordato minore», «concordato semplificato», «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» e «concordato preventivo omologato».

L’andamento delle liquidazioni giudiziali in Italia dal 2010

Dall’analisi dell’andamento dal 2010 al 2026 si possono distinguere quattro fasi principali. Dal 2010 al 2014 c’è stata una crescita delle crisi aziendali da 10.888 liquidazioni fino ad arrivare al picco di 15.336 nel 2014. Dal 2015 al 2019 si è registrata una progressiva riduzione da 14.585 fino a circa 11.000 casi nel 2019 mentre dal 2020 al 2022 è proseguita la diminuzione delle crisi per via delle misure emergenziali realizzate a causa della pandemia, con un minimo di 7.118 casi nel 2022. Infine, dal 2023 al 2026 si nota una nuova fase di risalita delle liquidazioni. Nel dettaglio, il primo trimestre 2026 supera del 25,5% i livelli del primo trimestre 2020 (2.298 casi), cresce del +50,9% rispetto al primo trimestre 2022 (1.912) e segna un +54,4% sul primo trimestre 2023 (1.868). Il confronto con il periodo pre-pandemia è particolarmente interessante: rispetto al 2019 (2.867), il dato è sostanzialmente stabile (+0,6%). Il crollo osservato tra il 2020 e il 2022, con un minimo storico nel secondo trimestre 2020 (809 procedure) appare ormai completamente riassorbito. Le misure di sostegno pubblico, che avevano temporaneamente congelato le crisi aziendali, hanno lasciato spazio a dinamiche di mercato più severe. Il 2026 rappresenta quindi l’espressione delle difficoltà che le imprese italiane stanno incontrando negli ultimi anni caratterizzati da grande incertezza e una maggiore esposizione delle aziende a rischi di vario tipo. L’aumento delle procedure di liquidazione giudiziale è legato infatti a fattori strutturali quali la fine degli aiuti pubblici emergenziali, l’aumento dei costi a causa dei conflitti internazionali come quello in Iran, le politiche sui dazi commerciali a livello globale, la riduzione della liquidità aziendale e il ritorno a condizioni di concorrenza più selettive. Nonostante la crescita recente, i livelli attuali restano inferiori ai massimi storici. Nel 2014 erano 3.760 le liquidazioni nel primo trimestre, mentre nel 2026 sono 2.885.

I dati delle liquidazioni giudiziali sulla salute delle imprese italiane

Le liquidazioni giudiziali rappresentano un indicatore chiave dello stato di salute dell’economia reale. Nel primo trimestre 2026, l’Italia torna a confrontarsi con livelli in aumento di crisi d’impresa, ma il vero punto critico sarà l’evoluzione dei prossimi trimestri: se il trend dovesse proseguire, il 2026 potrebbe avvicinarsi alla soglia delle 10.000 liquidazioni annue. Il dato del primo trimestre mostra chiaramente che la selezione delle imprese da parte del mercato è sempre più rigida. Per questo strategie e politiche finanziarie capaci di mantenere margini e bilanci in ordine saranno sempre più un fattore determinante per consolidare la posizione delle aziende e consentirne lo sviluppo in futuro.