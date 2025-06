All’interno del settecentesco chiostro Santa Maria di Gesù di Catania continua la programmazione di “Chiostri e cortili”, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana, che terrà compagnia al pubblico catanese fino al 22 luglio. Nel piccolo scrigno attiguo l’omonima chiesa sabato 21 giugno dalle ore 21 risuoneranno le note di “Lirismo e passione, da Chopin a Tchaikovsky”, concerto incentrato sul grande repertorio romantico e promosso dal Comune di Catania nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2025”, finanziato con il fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.





L’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Lawrence Golan, insieme con il pianista bulgaro Lyudmil Angelov, eseguiranno due capolavori assoluti della musica ottocentesca: il primo concerto per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, eseguito per la prima volta al Teatro Nazionale di Varsavia l’11 ottobre 1830, ricco di virtuosismi alternati a momenti di pacata melodia, in cui l’orchestra ha un ruolo più interlocutorio che dialogico, mentre i temi sono sviluppati e portati a termine dallo strumento solista, e la Serenata di Tchaikovsky, scritta nel 1880 come omaggio a Mozart.

Lawrence Golan

Esecuzioni vibranti e ispirate, una programmazione fantasiosa e una padronanza evocativa di diversi stili e compositori sono i tratti distintivi del direttore d’orchestra americano Lawrence Golan che attualmente ricopre il ruolo di direttore musicale della Yakima Symphony Orchestra (Washington), della York Symphony Orchestra (Pennsylvania) e della Lamont Symphony Orchestra e Teatro dell’Opera presso l’Università di Denver (Colorado). Recentemente nominato direttore ufficiale del Concurso Internacional de Piano Compositores de España a Las Rozas de Madrid (Spagna), è il direttore musicale della Denver Philharmonic Orchestra. Lawrence Golan è stato il vincitore del Gran Premio del Concorso Internazionale di Musica Santa Cecilia del 2024 nel Regno Unito e ha ricevuto anche il Primo Premio in quattro diverse categorie, sia come direttore d’orchestra che come compositore. Inoltre ha vinto 10 volte gli ASCAP Awards per la programmazione innovativa della musica contemporanea, 5 volte vincitore del Global Music Award, 3 volte vincitore dell’American Prize, 3 volte vincitore del Downbeat Magazine Award e 2 volte vincitore del Prestige Music Award. È stato il vincitore del Gran Premio dell’American Prize in Orchestral Programming e il primo classificato dell’Ictus International Music Competition.





Pianista bulgaro tra i più apprezzati nel panorama internazionale, Ludmil Angelov nel 1985 ottiene la menzione d’onore al prestigiosissimo Concorso Chopin di Varsavia e nel 1994 vince all’unanimità il Primo Premio al “World Piano Masters” di Montecarlo. Questo riconoscimento segna una svolta nella sua vita, permettendogli di iniziare una carriera che lo porterà a suonare sui più importanti palcoscenici del mondo. La musica di Chopin è stata una costante della sua carriera artistica. Durante la stagione 1987-88 ha eseguito l’opera completa per pianoforte solo di Chopin in un ciclo di dodici recital, un evento unico per il quale ha ricevuto il premio di “Giovane musicista dell’anno in Bulgaria”. Ha inoltre partecipato ad alcuni dei festival dedicati alla musica di Chopin tra i più significativi in Europa, tra cui il Festival “Chopin and his Europe” di Varsavia. Nel 1999 ha presentato l’opera completa di Chopin a Madrid e in altre città della Spagna; dieci anni dopo ha nuovamente eseguito l’intero Chopin in Spagna e in Bulgaria. Nel 2000 la sua registrazione dei Rondò e delle Variazioni di Chopin è stata premiata con il Grand Prix du Disque Chopin dalla NIFC di Varsavia.

Ludmil Angelov

La programmazione di “Chiostri e cortili” prosegue venerdì 27 giugno con “Virtuosité” concerto dell’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania che suonerà con i solisti Claudio Mansutti al clarinetto e Muhammed Sili al violino sotto la direzione del M° Hakan Sensoy.

Ingresso: biglietto unico € 10, biglietteria online: www.yeventi.com. “Chiostri e cortili” riserva agli studenti dell’Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania uno speciale biglietto d’ingresso ridotto per i concerti in programma al chiostro Santa Maria di Gesù (€ 5 previa prenotazione a cps@cpsmusic.com). Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Luogo: Chiostro Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 18, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Lawrence Golan Lyudmil Angelov Camerata Strumentale Siciliana

Prezzo: 10.00

Info:

