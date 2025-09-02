“LISISTRATA ‘A SPIRUGGHIASCIARRE” A VILLA FILIPPINA!

Giovedì 18 settembre 2025 ore 18,30 al Parco di Villa Filippina a Palermo, i Teatranti Extra-Vaganti dell’Associazione Crisalide Aps metteranno in scena una riduzione della celebre commedia greca “Lisistrata” di Aristofane, riadattata in dialetto siciliano.

Sinossi: In Atene, durante la guerra del Peloponneso, Lisistrata trova uno stratagemma per raggiungere la pace: lo sciopero del sesso da parte delle donne. In un susseguirsi di situazione divertenti, di battute salaci ma mai volgari, di scaramucce tra le donne e gli uomini, la commedia giungerà al suo lieto fine, trasmettendo un importante messaggio pacifista.

La riduzione e l’adattamento in dialetto del testo sono state realizzate da Letizia Maria Mineo, regista e direttrice artistica del LETA (LaboratrioEspressivoTeatraleAmatoriale) e fondatrice della compagnia teatrale amatoriale Teatranti Extra-Vaganti. Il progetto di cui sopra è autoprodotto e autofinanziato dall’Associazione Crisalide Aps e non ha scopo di lucro.

Ingresso ad inviti, con contributo consapevole, da richiedere a:

assocrisalideaps@gmail.com o tramite whatsapp al 320/4319737





Luogo: PALERMO, Piazza San Francesco di Paola, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:30

Artista: Associazione Crisalide Aps

Prezzo: 7.00

Info:

Ingresso ad inviti, con contributo consapevole, da richiedere a:

assocrisalideaps@gmail.com o tramite whatsapp al 320/4319737

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.