Indagini della polizia

Aggressione per marito e moglie a Tommaso Natale a Palermo. I due sono stati picchiati da un giovane in via Bergamotto, vicino alla stazione ferroviaria. I due sono stati picchiati per futili motivi.

La colpa dell’uomo avere chiuso un varco pedonale per fare passeggiare il cane. A questo punto sarebbe spuntato un giovane di 20 anni che ha iniziato ad insultare l’uomo. Qualche parola di troppo e i due hanno iniziato a picchiarsi.

Ad avere la peggio l’uomo e per questo la moglie è arrivata in soccorso del marito. Per la coppia di coniugi sono state necessarie le cure dei sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per risalire all’aggressore. I residenti richiedono maggiori controlli visto che in zona ci sarebbero un gruppo di ragazzini molto violenti in zona.

Tenta aggressione alla compagna, arrestata

Nei giorni scorsi, una giovane donna di 33 anni è stata arrestata perché avrebbe picchiato e tentato di strangolare la compagna di 26 anni al culmine di una lite domestica. L’aggressione è avvenuta nella zona di Casa Professa a Palermo. La donna è accusata di maltrattamenti in famiglia data la relazione fra lei e la 26enne che è finita in ospedale con ferite di varia natura su tutto il corpo. Per questo sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti codici rossi tese alla protezione delle donne vittime di violenza solitamente da parte di mariti e compagni.

Le volanti di polizia sono intervenute dopo le telefonate al 112 di alcuni residenti che segnalavano le grida di una donna in evidente stato di difficoltà. Per strada però non si vedeva nessuno.

Gli agenti del commissariato Oreto e dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti ad individuare l’appartamento da dove provenivano le urla e le due ragazze che stavano urlando. Una volta intervenuti gli agenti constatavano che la più giovane delle due donne presentava graffi ed escoriazioni ovunque e segni attorno al collo.