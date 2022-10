Indagini della polizia di stato

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un bengalese di 33 anni che in pieno centro la scorsa settimana in via Ruggero Settimo a Palermo ha colpito con una spranga un connazionale di 39 anni.

Il giovane è accusato di lesioni personali gravi. Alcuni testimoni presenti alla violenta lite hanno consentito di risalire all’aggressore. La vittima che il suo aggressore sono due venditori di ombrelli in piena attività in una giornata di pioggia a Palermo.

La rissa è scoppiata quando il 39enne avrebbe effettuato un passaggio con la sua mercanzia proprio davanti la bancarella del connazionale. L’aggressore ha iniziato con una lunga serie di ingiurie al venditore ambulante culminate in una sprangata al capo, che ha fatto cadere a terra il malcapitato, privo di conoscenza.

Sono accorsi diversi curiosi e un palermitano sarebbe riuscito a disarmare l’aggressore e poi a raccontare ai poliziotti quando accaduto. Il racconto sarebbe stato confermato da altri testimoni.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno arrestato il 33 enne. La vittima, curata prima sul luogo dell’aggressione e poi trasportata in ospedale, è stata dimessa senza gravi conseguenze.