Lite violenta tra vicini a Bonagia, quattro arresti dopo uno scontro condominiale

Lite tra vicini finisce in rissa a Palermo, nel quartiere Bonagia. Un’altra pagina di violenza urbana è stata scritta tra i vicoli del capoluogo, una lite, poi degenerata in uno scontro, ha portato all’arresto di quattro uomini in un condominio di vicolo Di Gregorio, una traversa di via Aloi.

La dinamica

Protagonisti dello scontro fisico sono stati un cittadino tunisino di 66 anni e tre palermitani rispettivamente di 53, 50 e 36 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i rapporti tra i soggetti coinvolti erano da tempo segnati da tensioni legate a problemi di vicinato. Piccole liti quotidiane, lamentele per il rumore, discussioni per spazi comuni e incomprensioni personali che, nel tempo, si sono accumulate fino a esplodere nella serata di ieri in un violento scontro.

I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti prontamente riuscendo a riportare la calma. Al loro arrivo, la situazione era già fuori controllo: i quattro uomini, tutti feriti in modo lieve, sono stati bloccati e condotti in caserma. Dopo gli accertamenti del caso, sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata.

Lite condominiale a Valdesi, padre e figlio accoltellati da un giovane vicino di casa

Una situazione analoga è accaduta lo scorso 15 aprile: Padre e figlio sono stati feriti da un vicino di casa nel corso di una rissa in via Danae tra Valdesi e Partanna Mondello la notte tra domenica e lunedì. Il padre di 40 anni e il figlio di 18 anni sono stati feriti con un coltello da un vicino che si è scagliato contro.

A chiamare i soccorsi è stata la moglie. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato padre e figlio all’ospedale Villa Sofia. I due sono arrivati in codice rosso e si trovano ricoverati il padre in chirurgia e ha una prognosi di 25 giorni, il figlio in urologia e ha una prognosi di 20 giorni. A colpirli è stato un ragazzo di 18 anni che adesso è indagato per lesioni. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia, coordinate dalla procura, chiamati dai sanitari del pronto soccorso non appena sono arrivati i due familiari con le ferite da arma da taglio. Nonostante le perquisizioni in casa del giovane non è stato trovato il coltello.