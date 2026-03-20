Lunedì 30 marzo alle ore 11:30 presso l’Auditorium dell’istituto Russo Raciti di Palermo (via Tindari, 52 – Palermo), diretto dalla dirigente scolastica Vincenza D’Alcamo, si terrà l’incontro “Lo sport unisce”. Saranno presenti il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il Presidente del Palermo F.C., Dario Mirri e alcuni giocatori del Palermo F.C.

La manifestazione si aprirà con un momento di accoglienza negli spazi esterni della scuola e un gruppo di alunni si esibirà con i tamburi.





Sarà presente anche una delegazione dell’IISS Ascione e un gruppo di danza presenterà un flash mob sul tema della pace.

Parteciperanno anche alcuni alunni dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Insieme per il Nuovo Borgo” che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, scuole, parrocchie ed enti del terzo settore, con l’obiettivo di costruire una nuova visione del quartiere.

Luogo: Istituto comprensivo Russo Raciti, via Tindari, 52, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 11:30

Artista: Palermo FC

Prezzo: 0.00

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