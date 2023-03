Cento i cavalli al via nelle sette corse all'ippodromo

Gaspare Lo Verde in sella a Borgogal conquista il centrale all’ippodromo della Favorita e si porta a casa il premio diamante. La Tris-Quarté-Quintè vede il trionfo di Tommaso Di Lorenzo con Artù Del Brenta in una corsa ripetuta dopo la caduta del numero 10 Baltasar Ssm.

Cento i cavalli al via nelle sette corse alla Favorita

Nell’ultimo convegno andato in scena all’ippodromo della Favorita sono stati 100 i cavalli al via, su otto corse.

Lo Verde protagonista su Borgogal

La gara centrale ha visto protagonisti i cavalli anziani di 5 anni ed oltre sulla distanza del miglio.

È stata una gara emozionante e di grande spessore tecnico. Allo stacco della macchina è subito Gaspare Lo Verde su Borgogal a chiedere strada e ad andare in testa davanti al numero 1 Asciano. Resta all’esterno il numero 7 Chief Orlando. Dopo il primo chilometro in 1.13.2, la gara inizia a movimentarsi. Il numero 5 Zeppelin prova ad attaccare uscendo in terza ruota, si entra nella retta d’arrivo con Borgogal sempre al comando che va a vincere col tempone di 1.12.9 davanti a Chief Orlando e Asciano.

Caruso vince tra i gentelman

I gentlemen sono stati impegnati alla quarta corsa alla guida di cavalli di 4 anni. Ottima prestazione di Francesco Paolo Caruso con Dreyfus Bi, davanti a Davidia e Depeche Club. Alla sesta corsa invece protagonisti i cavalli di 5 e 6 anni per la II Tris Nazionale, dei 15 cavalli al via sui 1.600 metri ha trionfato Lorenzo La Rosa su Commando.

Prossimo appuntamento il 5 aprile. Ingresso gratuito.

I risultati delle sette corse

Prima Corsa



1 N7 Evaluna Pax – Tempo: 1.17.0 – driver: S. Luongo

2 N4 Etna Trebì

3 N6 Ella Sm

Seconda Corsa



1- N11 Dallas Spav -1.13.7 – L. Mancuso

2- N4 Dancingqueen Font

3- N14 Dee Jay

Terza Corsa



1- N7 Drenalina 1.15.1 – Gi. Cordova

2- N2 Dominic Brunò

3- N16 Deimos Del Circeo

Quarta Corsa

1- N2 Dreyfus Bi – 1.14.8 – F.P. Caruso

2- N1 Davidia

3- N8 Depeche Club

Quinta Corsa (Centrale)

1- N3 Borgogal – 1.12.9 – G. Lo Verde

2- N7 Chief Orlando

3- N1 Asciano

Sesta Corsa



1- N1 Commando – 1.14.3 – L. La Rosa

2- N15 Quindici Cinik D’aghi

3- N6 Biogas Par

Settima Corsa

1- N1 Ermes Trebì – 1.15.5 – G. Lo Verde

2- N5 Egalitè

3- N10 Ebrius

Ottava Corsa (Tris-Quartè-Quintè)



1- N15 Artù Del Brenta- 1.16.0 – T. Di Lorenzo – G.Jr Porzio – Sc. Tre Assi

2- N3 Vettel Op

3- N14 Billionair Sferr

4- N14 Argokam

5- N15 Zarapito