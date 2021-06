Le gare del 16 giugno

Gaspare Lo Verde vince tre delle sette gare in programma, tra queste il Centrale

Si avvicina il ritorno del pubblico sugli spalti

Iniziati i lavori per l’installazione del maxischermo al led di 24 metri quadrati

Dopo la pausa di sabato scorso tornano a correre in pista i cavalli all’ippodromo La Favorita. Una giornata che vede il figlio d’arte Gaspare Lo Verde protagonista grazie alla vittoria di ben tre corse su sette. Tra queste anche il Centrale con Be Pop Ferm: nonostante il numero sfavorevole (è partito con l’8) l’indigeno di 4 anni ha concluso i 1.600 metri in 1.13.7. Le altre vittorie sono arrivate alla seconda con Carabela e alla quarta con Bautizo.

Iniziati i lavori per il maxischermo al led

E un altro traguardo sta per essere raggiunto: si sta installando la struttura che sosterrà il maxischermo (circa 24 mq a led) da cui tutti, sugli spalti, potranno vedere le corse e tanto altro. Ciò vuol dire che ci si sta avvicinando sempre di più al traguardo più grande: riavere il pubblico sugli spalti.

Calendario corse di giugno (19, 23, 30)

I risultati delle sette corse

Di seguito i risultati delle corse in programma

Prima corsa

1 N.8 Carim E.Ballo 1.19

2 N.2 Chantal Rich

3 N.3 Cinzia Chuck Sm

Seconda corsa

1 N.4 Carabela G.Lo Verde 1.16.2

2 N.6 Comida

3 N.8 Clara Risaia Trgf

Terza corsa

1 N.5 Ungaro V.F.Roda’ 1.16.2

2 N.7 Ava Gardner Treb

3 N.6 Verner Lux

Quarta corsa

1 N.8 Bautizo G.Lo Verde 1.16.1

2 N.10 Bijoux Di Gaia

3 N.11 Boreagal

Quinta corsa

1 N.3 Time Taf G.Porzio 1.14.8

2 N.1 Argo Dei Greppi

3 N.5 Vidal

Sesta corsa (centrale)

1 N.8 Be Pop Ferm G.Lo Verde 1.13.7

2 N.7 Blue Moon

3 N.3 Black Block Alor

Settima corsa

1 N.5 Zum Lc Ant.Pecoraro Jr. 1.13.1

2 N.6 Ava Mail

3 N.8 Zolà Egral

Foto di Maria Luisa Ferraro