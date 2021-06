Le corse del 9 giugno

Lorenzo La Rosa ha condotto Zapata Rap a vincere il centrale

La Rosa ha vinto anche nella settima corsa con Vincent Amg

Rosolino Lo Giudice su Salmon Roc vince la prova di selezione al campionato italiano gentleman

Zapata Rap conquista il centrale in programma all’ippodromo La Favorita con il tempo al chilometro di 1.13.1. A condurre il cavallo (un castrone baio di sei anni) alla vittoria è stato Lorenzo La Rosa, protagonista anche della settima corsa, dove è arrivato primo con Vincent Amg.

Alla seconda corsa, valida come seconda prova di selezione al campionato italiano gentleman, è Salmon Roc a primeggiare su Tivadar Verynice e Argokam. Per l’allievo di Claudio Lazzara, guidato da Rosolino Lo Giudice, gara sul miglio in 1.15.5.

Nella “maratona” della quarta corsa, 2.600 metri per cavalli indigeni di 4 anni europei, ancora i gentleman protagonisti: successo di Belen Leone con Francesco Paolo Caruso, che taglia il traguardo davanti a Belfagor Fi e Blue Train. Alla quinta corsa, riservata ai cavalli di tre anni, è Capriccio Min in sediolo ad Andrea Buzzitta ad imporsi su Cuore di Gaia e Caleydos Rab.

Di tutto rispetto il ragguaglio cronometrico per Bamby che alla prima corsa chiude in 1.14.1 con la guida di Porzio jr.

I risultati delle sette corse

Di seguito i risultati completi delle sette corse in programma

Ordine d’arrivo 1 corsa * 2-8-3

1) BAMBY G.PORZIO JR.

2) BONJOUR A LA VIE

3) BIJOUX DI GAIA

Ordine d’arrivo 2 corsa * 7-3-6

1) SALMON ROC R.LO GIUDICE

2) TIVADAR VERYNICE

3) ARGOKAM

Ordine d’arrivo 3 corsa * 2-8-4

1) CANAKA OP D.DI MAIO

2) CARLINO WISE L

3) CRAB WISE AS

Ordine d’arrivo 4 corsa * 4-6-2

1) BELEN LEONE FP.CARUSO

2) BELFAGOR FI

3) BLUE TRAIN

Ordine d’arrivo 5 corsa * 6-1-3

1) CAPRICCIO MIN A.BUZZITTA

2) CUORE DI GAIA

3) CALEYDOS RAB

Ordine d’arrivo 6 corsa * 1-4-5

1) ZAPATA RAB L.LA ROSA

2) ARTEZ

3) ASK ME NOW

Ordine d’arrivo 7 corsa * 2-1-10

1) VINCENT AMG L.LA ROSA

2) ALBACHIARA LA

3) SPIRIT D’ASOLO

Calendario corse di giugno. Si correrà nei giorni 16, 19, 23 e 30.

Foto: Maria Luisa Ferraro