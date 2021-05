Trotto

Vittoria di misura per Buzzitta su Artez che precede Volcada Bar

Successi anche per Porzio e Messineo

Si torna a correre il 2 giugno

Col tempo al km di 1.14.7 Andrea Buzzitta su Artez si aggiudica il Centrale (Corsa Tris) nella terza giornata di corse dalla riapertura dell’ippodromo avvenuta lo scorso 22 maggio nel ricordo di Falcone. Una gara appassionante che ha visto Volcada Bar (secondo) arrendersi solo in dirittura d’arrivo, terza piazza invece per Ubay Doc.

In attesa di poter riavere il pubblico non è però mancato lo spettacolo alla Favorita. A farla da padrone il driver palermitano che si aggiudica anche la seconda corsa con Capriccio Min e la terza in sediolo a Clearwater Run. Successi anche per Giuseppe Porzio (alla prima con Azkkaban Font) e per Luciano Messineo (con Bloomberg Bi alla quinta). Prossimo appuntamento il prossimo 2 giugno alle 14,10.

Come sono andate a finire le corse

Di seguito i risultati delle sette corse in programma.

Ordine d’arrivo 1 Corsa

1 Azkkaban Font Gius.Porzio (GD)

2 Zeta Cash

3 Zig Zag Bi.

Ordine d’arrivo 2 Corsa

1 Capriccio Min A.Buzzitta

2 Cusoli Sm

3 Cuore Di Gaia.

Ordine d’arrivo 3 Corsa

1 Clearwater Run A. Buzzitta

2 Cacerola

3 Circe Trebì.

Ordine d’arrivo 4 Corsa

1 Brenta Rl C.Giordano

2 Boulan Run

3 Baron Ferm.

Ordine d’arrivo 5 Corsa

1 Bloomberg Bi G.Messineo

2 Bonjour A La Vie

3 Boreagal.

Ordine d’arrivo 6 Corsa

1 Ale D’effe G.Porzio Jr.

2 Stiaccino Jet

3 Raion Gv.

Ordine d’arrivo 7 (Corsa Tris)

1 Artez A.Buzzitta Tempo al Km. 1.14.7

2 Volcada Bar

3 Ubay Doc.

Calendario corse di giugno per i giorni 2, 5, 9, 16, 19, 23 e 30.