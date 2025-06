Un’artista che ha incantato il pubblico con la sua voce e i suoi occhi cielo. Mercoledì 4 giugno alle 21:00 sul palco della 70ª Fiera Campionaria del Mediterraneo, si esibirà Loredana Errore. Dopo l’uscita dell’ultimo singolo, presentato su Rai Uno nell’ultima puntata del talent “Ora o mai più”, l’artista agrigentina ha ricominciato ad esibirsi dal vivo. L’ospitata a Palermo si aggiunge al tour “In un abbraccio” e, a sorpresa, è entrata a far parte del programma degli eventi della Fiera, con la direzione artistica di Sasà Taibi.

Lo spettacolo musicale con la partecipazione di Loredana Errore sarà ad ingresso gratuito entro le ore 19. L’artista si esibirà con i suoi più grandi successi. Tra questi Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci, Cattiva, La voce delle stelle, Il muro, In un abbraccio, Una pioggia di comete.

Loredana Errore si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi in cui si è classificata seconda, dietro ad Emma Marrone. Dopo il grande successo, un incidente stradale la costrinse a ritirarsi per alcuni anni dalla scena. Quest’anno ha partecipato al programma televisivo Ora o mai più su Rai 1 come concorrente. Durante il programma è stata affiancata come coach da Marco Masini e ha avuto l’occasione di duettare con artisti quali Marco Masini stesso, Fabrizio Moro, Paolo Vallesi e Enrico Ruggeri.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Loredana Errore

Prezzo: 0.00

