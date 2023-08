Cambiano le guide di molte parrocchie su nomina dell’arcivescovo Corrado Lorefice, molti sacerdoti hanno una nuova destinazione.

Nel capoluogo don Silvio Sgrò va a Sant’Ambrogio; don Vincenzo Battaglia guiderà Maria Santissima delle Grazie; don Antonino D’Anna va a Maria Santissima Regina Pacis; don Pietro Scaduto a Santo Stefano Protomartire alla Zisa; don Enrico Campino a San Giacomo La Marina; don Vincenzo Catalano a Maria Santissima Assunta in via Perpignano; don Nicolò Michele Bordonaro a Maria Santissima del Rosario a Cruillas; don Francesco Di Pasquale a Sferracavallo nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano; don Antonino Bruno a Sant’Antonio di Padova all’Arenella.

Ai Decollati a Maria Santissima del Carmelo sarà accolto don Arcangelo Di Pasquale; don Giovanni Bertolino è il sacerdote di San Carlo Borromeo ai Pagliarelli; don Mario Consiglio è ai Ciaculli; don Massimiliano Purpura, al Santissimo Crocifisso, in via Pietratagliata; don Sebastiano Conticelli a San Giovanni dei Lebbrosi; don Sergio Matranga a Santa Silvia a Cardillo; don Gioacchino Ardizzone al Sacro Cuore; don Marco Catanzaro a Santa Maria Goretti; don Cesare Augusto Rattoballi a Gesù Maria e Giuseppe; don Gioacchino D’Agostino in via Medaglie d’Oro; don Angelo Tomasello a San Giuseppe Cottolengo; don Leonardo Caputo a San Gabriele Arcangelo.

Cambi anche in provincia Don Mario Cassata va a Santa Maria Maddalena a Ciminna; don Massimo Pernice è il parroco moderatore delle parrocchie in solidum Maria Santissima della Neve e Sant’Alfonso de’ Liguori a Lercara Friddi e Santissimo Crocifisso in Marcatobianco; don Gaetano Pravatà a Maria Santissima Addolorata ad Aspra; don Giuseppe D’Accardi a Ventimiglia di Sicilia; don Francesco Calvaruso a Cefalà Diana; don Pietro Bumbalo a Roccapalumba. Don Giuseppe Zucchetto a Maria Santissima del Carmelo a Termini Imerese; don Andrzej Olszewski a San Ferdinando Re a Ustica; don Diego Broccolo a Madonna della Consolazione a Termini Imerese e don Salvatore Maria De Pasquale a Sant’Atanasio a Ficarazzi.