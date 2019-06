il 15 giugno

La Compagnia del Mare sposa la causa dell’Associazione Piera Cutino con un evento solidale che prevede una grande festa con cena, musica dal vivo e dj set il cui ricavato – in parte – sarà devoluto alla Onlus con sede all’Ospedale “Cervello”, impegnata da oltre un ventennio nella lotta contro la talassemia.

L’appuntamento è per sabato 15 giugno nella splendida cornice sul mare della Compagnia del Mare (via Plauto, 33 – Palermo). Si inizia alle 19.30 con un aperitivo rinforzato servito ai tavoli, per godere anche dello splendido tramonto di Sferracavallo.

Poi si procede dalle ore 22 con la musica dei Good Company con un tributo ai Queen. A seguire DJ set con Cesare Trapani, Fulvio Morgano, Mauriziotto e Dario Caminita che daranno il via alla selezione musicale che andrà avanti fino a tarda notte.

“Siamo felici – dichiara Sergio Mangano, direttore dell’Associazione Piera Cutino – di essere stati coinvolti in questa festa solidale. Il ricavato servirà a sostenere il Campus di Ematologia “Cutino” all’Ospedale “Cervello” di Palermo dove seguiamo ogni anno oltre duemila pazienti affetti da Talassemia e altre malattie ematologiche rare. Per questo desidero ringraziare sentitamente i titolari della Compagnia del Mare che ci hanno coinvolto con grande attenzione e sensibilità. Adesso contiamo che Palermo, come in tante altre occasioni, risponda a questo appello partecipando in tanti a questa festa solidale di apertura dell’Estate 2019”.

Il costo è di 20 euro per la cena (drink compreso) mentre dalle ore 22 si pagherà 12 euro (drink compreso).