8 marzo, piazza Verdi alle 9:30

A Palermo la mobilitazione “Lotto Ovunque” e lo sciopero globale transfemminista. Un calendario fitto di eventi in vista dell’8 marzo, giorno della Festa della Donna. “Lotto Ovunque. 8 marzo. Piazza Verdi. Ore 9:30” con queste scritte apparse la scorsa notte in diversi punti della città, inizia l’ 8 Marzo a Palermo. Le militanti di Non Una di Meno, insieme a una serie di realtà cittadine, annunciano così il ritorno in piazza in occasione dello sciopero globale transfemminista.

Un un percorso collettivo

“In sinergia con le diverse realtà cittadine che agiscono il tema della violenza di genere – dicono in una nota le organizzatrici della mobilitazione – stiamo costruendo un percorso collettivo che ci porterà fino alla giornata dell’8 marzo e che è scandito da un fitto calendario d’iniziative che coinvolgerà tutta la città, dalle periferie al centro, e tutte le composizioni sociali. Siamo lavoratrici, precarie, disoccupate, studentesse, soggettività migranti, appartenenti alla comunità lgbtqai+. Siamo coloro che hanno accusato e continuano ad accusare i colpi di una pandemia e di un sistema che continua a fare ricadere il peso di questa crisi sulle nostre spalle”.

Ridiamo forza alla festa dell’8 marzo

“Lo sciopero transfemminista è sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo, dai generi e dai consumi. Sentiamo l’esigenza di restituire alla data dell’8 Marzo la forza e la dimensione collettiva dello sciopero quale arma per sabotare un sistema che tende a isolarci, a frammentare le nostre vite, a sfruttare i nostri corpi, a negare diritti. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare allo sciopero e al corteo che l’ 8 Marzo partirà da Piazza Verdi alle ore 9:30”.

Il calendario degli eventi a Palermo

N umerosi gli eventi in programma nel calendario d’iniziative verso lo sciopero globale femminista e transfemminista. Il 23 febbraio ore 15:00 laboratorio materiali e merenda con associazione Fatima e donne di benincity al giardino di Handala. Il 26 febbraio ore 19:00 Laboratorio “maternità non maternità” a cura di Palermo Pride; Arci Gay e Famiglie Arcobaleno ad Arci tavola tonda. Il 27 febbraio ore 19:00 Cerchio ritmico per l’8 marzo ad Arci tavola tonda. Il 3 marzo ore 15:30 Attività in quartiere con spazio donne Zen allo Spazio donne Zen

3 marzo ore 18:30 presentazione libro “sante ragazze” a seguire aperitivo a cura di CISS Casa della Cooperazione. Il

7 marzo ore 16:00 presentazione del progetto “ Women in action” e presentazione del libro “l’erba tinta”; a seguire merenda a cura dell’associazione Per Esempio Borgo vecchio, via Corselli Molo 10. Il 7marzo ore 17:00 seminario “pratiche culturali e musicali femminili in aerea mediterranea” a cura di Barbara Crescimanno e progetto Chòros ad Arci tavola tonda. L’8 marzo ore 9:30 sciopero globale transfemminista Piazza Verdi e il 10 marzo ore 17:00 presentazione libro “oltre la grande bellezza“ di “Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali” a cura di Usb Federazione del Sociale e Nudm Palermo Biblioteca regionale.