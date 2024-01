Il 10eLotto sorride alla Sicilia e con precisione a Palermo, dove sono state centrate tre vincite un totale di oltre 30 mila euro. Nella serata di venerdì 19 gennaio, come riporta Agipronews, tre ambi e un terno hanno portato una vincita di 12.500 euro e un’altra di 8.625, a cui si aggiunge il terno da 9 mila euro di sabato 20 gennaio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 81 milioni di euro da inizio anno.

I precedenti

Nel concorso di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, a Vizzini, in provincia di Catania, sono stati vinti 52mila euro grazie a un 9, centrato con una giocata di 4 euro. A Siracusa, invece, un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente e ha portato a casa 20mila euro, giocandone appena uno, grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 31,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro in questo 2023.

Vincite recenti nell’isola col Lotto e 10eLotto

Il palermitano e il messinese avevano sorriso per una doppia vincita ad inizio novembre grazie al Lotto. In totale arrivano premi per oltre 50 mila euro. Nell’estrazione del 10eLotto di sabato 4 novembre, come riportò Agipronews, la vincita più alta è stata messa a segno a Piraino, in provincia di Messina. Centrato un “6 Doppio Oro” da 30 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Invece nell’estrazione di venerdì 3 novembre a Terrasini, in provincia di Palermo, centrata una vincita da 25 mila. euro.

Altre vincite importanti

Alla fine dello scorso mese di ottobre ci fu un concorso da ricordare per i giocatori del Lotto e del 10eLotto siciliani. In particolare, al 10eLotto, bel colpo da 100 mila euro in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto. La giocata è stata di 3 euro. Il giorno prima, ma al Lotto, sorrisi a Catania e Palermo. A Catania città, vinti 12.450 euro su tutte le ruote, decisivi i numeri 19, 22, 24 e 27 per la quaterna vincente. In provincia invece, ad Aci Bonaccorsi, colpo da 5 mila euro grazie a un terno sulla ruota di Genova e i numeri 22, 27 e 30. A Palermo città, sempre venerdì e sempre al Lotto, vincita da 9.500 euro con un terno sulla ruota nazionale (12, 28 e 82).