piovono soldi

La Sicilia torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 3 agosto, come riportato da Agipronews, a Bagheria, in provincia di Palermo, il Lotto ha premiato un fortunato giocatore con una vincita da 27.750 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 8,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 693 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il SuperEnalotto

Anche il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso del 3 agosto, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 43.256,64 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Falcone Borsellino 100 a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 64 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il 10eLotto

Sicilia protagonista anche nel concorso del 10eLotto dello scorso 30 luglio, con vincite complessive per 20mila euro: come riporta Agipronews si festeggia a Licata (AG) con un 3 da 9.000 euro, ad Augusta (SR) con un 7 Oro da 6.000 euro e a Patti (ME) con un 8 Doppio Oro da 5.000 euro.

Due vincite al Lotto per 50mila euro

Nel concorso del 24 luglio sono state centrate due vincite per un totale di oltre 50mila euro. La prima è stata centrata a Caltagirone, in provincia di Catania, con un colpo da 32.608,70 euro mentre la seconda è arrivata a Palermo con un fortunato giocatore che grazie a 4 terni e una quaterna ha centrato una vincita di 18.675 euro.

In poche settimane quattro 5 al SuperEnalotto a Palermo

Anche il SuperEnalotto ha fatto tappa in Sicilia: nel concorso dell’8 giugno, infatti, è stato centrato un 5 del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il quarto 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un altro 5 del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda. In precedenza un altro 5, ma del valore di 46mila euro, è stato centrato lo scorso 3 giugno. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di viale regione Siciliana 3594 a Palermo. La Sicilia ha festeggiato anche il 10 maggio scorso. Un giocatore ha centrato un 5 del valore di 49.424,30 euro. La schedina vincente è stata registrata presso il tabacchi di Via Filippo di Giovanni 17/19, a Palermo.