Prevenire la ludopatia e le forme di dipendenza patologiche dalla rete

Il progetto “Io giovane attore della mia vita” negli spazi di Elementi Creativi a Palermo

Un percorso di crescita sano per i bambini attraverso il teatro, la musica e la creatività

Ne hanno discusso a Casa Minutella Amelia Bucalo e Francesca Picone

Scegliamo il gioco che fa bene alla salute. E’ questo lo slogan del progetto “Io giovane attore della mia vita” rivolto ai bambini. Una interessante iniziativa portata avanti dall’associazione Elementi Creativi che ha sede nel quartiere Cardillo a Palermo. Del progetto finalizzato a prevenire la ludopatia e a promuovere un sano sviluppo dei più piccoli hanno parlato Amelia Bucalo, presidente dell’associazione e la dottoressa Francesca Picone, esperta di dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, entrambe ospiti della 44esima puntata di Casa Minutella, il talk show cult trasmesso su BlogSicilia.

La dipendenza patologica dagli strumenti tecnologici e dalla rete

Aumentano purtroppo i numeri relativi alla dipendenza patologica dei bambini da cellulari, ipad e la rete in generale. Troppo frequenti i casi di piccoli che trascorrono ore ed ore su internet partecipando a svariati giochi. Bisogna pertanto fornire loro alternative valide che contribuiscano ad arricchire il percorso di crescita di ogni bambino in maniera sana.

Teatro, musica e creatività

Amelia Bucalo ha spiegato: “Abbiamo sviluppato questo progetto che portiamo avanti da alcuni mesi che vede l’improvvisazione teatrale, la musica e la creatività al centro del mondo dei bambini che vengono nel nostro spazio Elementi Creativi. E’ un progetto che ha l’ambizione di prevenire futuri comportamenti scorretti e far sì che i bambini della scuola elementare possano avere alternative alla tecnologia, ai telefoni, ai videogiochi, a questo eccesso di utilizzo e all’isolamento che questi strumenti provocano. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’azienda sanitaria locale e sta riscuotendo notevoli ed importanti risultati”.

Prevenire la ludopatia

La dottoressa Francesca Picone ha spiegato: “All’interno della realtà di Elementi Creativi si svolgono dei laboratori teatrali e musicali per i bambini piccoli. I temi del gioco, della creatività e della improvvisazione danno spazio a tutte le potenzialità naturali dei bambini.

Con questo progetto hanno uno spazio dove potere, aiutati da figure esperte, canalizzare le proprie emozioni. Oggi, purtroppo, a causa delle restrizioni dovute al Covid e dell’uso smodato dei telefonini e degli strumenti tecnologici, molti bambini non sanno come e dove esprimersi. Noi lavoriamo sulla gestione delle emozioni, con l’obiettivo di prevenire l’aspetto patologico del gioco. Si è visto che se si fa un lavoro di approfondimento emotivo in maniera corretta i bambini imparano sin da piccoli a gestire le attività ludiche in modo sano. E’ dare ai bambini una consapevolezza, seppur abbozzata, che poi nell’adolescenza e nell’età adulta, porterà buoni frutti”.

Come aderire al progetto

L’associazione Elementi Creativi, dove le discipline artistiche contribuiscono al benessere della persona, può facilmente essere rintracciata dai genitori su internet. Per aderire al progetto basta inviare una mail a info@teatrodelfuoco.com.

Una importante opportunità dunque per i più piccoli e per perseguire sane forme di sviluppo e socializzazione.