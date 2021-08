La classifica

Luigi Genovese è il deputato più ricco dell’Assemblea regionale Siciliana

Luigi Genovese è il deputato regionale più giovane ma anche il più ricco. A 25 anni, il rampollo della famiglia messinese che per anni ha guidato il Pd e oggi naviga nell’orbita del centrodestra, è da considerare come il “Paperone” del Parlamento siciliano.

Genovese, infatti, è il primo nella classifica, che riporta tutti i redditi dei deputati all’Ars, con 315.101 euro di reddito. Sul secondo gradino del podio c’è Giorgio Assenza, deputato e avvocato ragusano di Diventerà Bellissima, con 199.528 euro e poi l’avvocato-onorevole forzista trapanese Stefano Pellegrino, presidente della commissione Affari Istituzionali, che dichiara 169.561 euro. La classifica è riporata dal Giornale di Sicilia.

La classifica dei deputati

La classifica dei redditi dei 70 deputati Ars è stata pubblicata dagli uffici del Parlamento regionale in questi giorni. La pubblicazione avviene in forte ritardo per via del fatto che alla scadenza del termine che è fissato in inverno. La causa del ritardo è da attribuire al fatto che numerosi deputati non avevano ancorafornito i dati o li avevano forniti in modo errato.

Chi sono i meno ricchi?

Nella lista dei deputati meno ricchi c’è il deputato nisseno del Pd Giuseppe Arancio, che dichiara 69.331 euro e il segretario del Pd, Anthony Barbagallo, che con i suoi 70.349 euro è quartultimo in classifica.