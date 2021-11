La nomina è arrivata lo scorso 27 ottobre

Il palermitano Luigi Sabatino, maestro 4° dan di ju jitsu è entrato nella commissione nazionale della disciplina in seno alla Fijlkam, la federazione italiana judo lotta karate arti marziali.

La nomina è arrivata lo scorso 27 ottobre ed è la prima per un siciliano. Un incarico di prestigio che corona una grande passione per le arti marziali. Un risultato, inoltre, che dona lustro alla nostra regione in ambito federale.

Sabatino racconta: “Sono molto orgoglioso e fiero di aver raggiunto questo risultato, ottenuto grazie a tutte le società siciliane di Ju Jitsu affiliate alla Fijlkam che rappresento da oltre 10 anni. Spero di rivestire questo ruolo di responsabilità nel migliore dei modi e di essere utile alla crescita dell’attività nazionale Federale, certo del supporto come sempre di tutti i siciliani amanti della dolce arte…”.

E continua. “È la prima volta che un siciliano all’interno della Federazione abbia questo incarico – spiega – all’interno delle Federazione ci sono tante specifiche, tra cui il Ju Jitsu”.

Il profilo di Luigi Sabatino

Luigi Sabatino, palermitano e classe 1974 libero professionista laureato in Economia Aziendale ed iscritto dal 1998 all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, ha inizio a praticare la dolce arte giapponese all’età di 12 anni. Poi all’età di 25 anni dopo tante competizioni nazionali e regionali, inizia contemporaneamente la carriera di ufficiale di gara regionale e poi nazionale. Nel 2011 viene nominato dal consiglio Federale regionale, fiduciario regionale rappresentando la Sicilia per 10 anni.

“Anni di duro lavoro di crescita – ammette – e di soddisfazioni tra organizzazione di corsi di formazione, stage tecnici ed agonistico con la presenza di figure di rilievo sia a livello nazionale ed internazionale, fino ad arrivare ad organizzare il primo Campionato Italiano Assoluto in Sicilia nell’anno 2020”.