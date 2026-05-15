La Cattedrale di Palermo si è stretta attorno alla piccola Alessia La Rosa, la bambina di otto anni scomparsa dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. In un’atmosfera di profonda commozione, una folla silenziosa ha riempito le navate per rendere omaggio a una giovanissima vita che ha saputo lasciare un segno indelebile nella comunità e nella tifoseria cittadina. La bara bianca, posizionata davanti all’altare, è stata il punto focale di un addio che ha mescolato il dolore della perdita alla vitalità dei ricordi che Alessia ha lasciato dietro di sé.

Le parole lasciate ai propri cari

Il momento più toccante della cerimonia è stato la lettura del testamento spirituale di Alessia. Una lettera semplice e profonda, scritta di suo pugno e consegnata ai genitori poco prima di spegnersi. A dare voce ai suoi pensieri è stato Giuseppe Di Michele, esponente della Curva Nord, che ha letto il messaggio destinato ai fratelli Giulia, Cristian e Vincenzo, ringraziandoli per l’affetto e ricordando i piccoli momenti quotidiani. Il pensiero della bambina si è poi rivolto ai genitori, lodando la forza della madre e la costante presenza del padre nei momenti di maggiore fragilità. Non è mancato un tocco di spensieratezza quando Alessia ha salutato le compagne di danza e il suo maestro di ballo, con quella ironia che l’ha accompagnata anche nei giorni più difficili.

La passione per il Palermo e il sorriso per Segre

Durante il funerale ha preso la parola anche la madre, Maria Concetta D’Amaso, che ha condiviso con i presenti il racconto degli ultimi istanti della figlia. Nonostante la stanchezza estrema e il corpo che smetteva di rispondere, il cuore di Alessia ha continuato a battere forte per i colori rosanero. La madre ha ricordato con emozione come la bambina, pur non avendo più la forza di aprire gli occhi, abbia avuto un sussulto di gioia pura al solo sentire il nome di Jacopo Segre, il calciatore del Palermo. Un istante di felicità improvvisa che ha illuminato il suo volto, testimoniando quanto quella passione sportiva sia stata un pilastro fondamentale fino all’ultimo respiro.

Un corridoio di cori e palloncini sul sagrato

All’uscita dalla Cattedrale, il feretro è stato accolto da una coreografia di amore e appartenenza. I tifosi della Curva Nord e i tanti cittadini presenti hanno formato un lungo corridoio umano sul sagrato, sventolando bandiere rosanero e intonando i cori che Alessia amava tanto allo stadio. Centinaia di palloncini sono stati liberati nel cielo di Palermo tra gli applausi scroscianti della folla, mentre la bara bianca proseguiva il suo ultimo viaggio. Un addio che, nonostante la tragedia, ha celebrato la forza di una bambina capace di unire un’intera città sotto il segno del coraggio e della fede calcistica.

Il post del giocatore del Palermo Jacopo Segre

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha affidato a Instagram il suo saluto alla piccola Alessia, la bambina tifosissima rosanero scomparsa nelle scorse ore e alla quale il giocatore era profondamente legato. Lo scatto pubblicato dal calciatore ritrae lui e la bambina mentre camminano sulla sabbia guardando il mare. Un’immagine semplice, ma potentissima, diventata in poche ore simbolo di un dolore condiviso da tanti tifosi e sostenitori rosanero. “Prepararmi a questo momento, come pensavo, non è servito a nulla”, scrive Segre nel lungo messaggio pubblicato su Instagram. “Il vuoto che lasci dentro di me è enorme. Lo è per chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il proprio percorso con il tuo”.

Parole che raccontano un legame autentico, nato attraverso incontri, sorrisi e quella passione comune per il Palermo che spesso riesce ad abbattere qualsiasi distanza tra campo e vita reale. “Sentirò per sempre la tua mano nella mia, ogni volta che scenderò in campo”. Una promessa che trasforma il ricordo in presenza quotidiana, quasi in una compagnia silenziosa destinata ad accompagnarlo in ogni partita. Nel finale del messaggio il calciatore torna proprio all’immagine della spiaggia condivisa con Alessia: “Continuiamo a camminare insieme, con i piedi sulla sabbia e lo sguardo verso il mare. E continuiamo a ridere insieme, come abbiamo fatto sempre. Ciao Ale, lotterò per te”.

Il post è stato sommerso da migliaia di messaggi di affetto e vicinanza da parte dei tifosi rosanero. In tanti hanno voluto ricordare la piccola Alessia e stringersi attorno alla famiglia e allo stesso Segre, in uno di quei momenti in cui il calcio smette di essere soltanto sport e diventa legame umano, memoria e condivisione del dolore.



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