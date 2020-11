Lunghe code ai drive in di Cefalù e Campofelice di Roccella, circa settecento i tamponi della giornata

Giuseppe Livecchi di

21/11/2020

Nell’ottica di prevenzione dalla pandemia da Covid19, conclusa una nuova giornata di screening della popolazione del comprensorio delle Madonie attraverso i tamponi rapidi. A Cefalù le code hanno superato le tre ore, più agevole la situazione a Campofelice di Roccella, due dei centri delle Madonie che raccolgono gran parte della popolazione del comprensorio. Nella cittadina normanna, nelle tre giornate in cui sono stati effettuati i controlli presso il palazzetto dello sport Marzio Tricoli, sono stati 837 i soggetti che si sono sottoposti al test rapido. 318 nella giornata di oggi nella quale non è stato rilevato nessun positivo, due invece i positivi degli scorsi giorni. Al palazzetto lunghe code di auto con famiglie intere che volontariamente hanno voluto effettuare il controllo che originariamente era destinato soltanto al personale e alla popolazione scolastica. “I dati sono confortanti – ha detto il sindaco Lapunzina – attendo domani per potere tracciare un bilancio della situazione che però mi rende ottimista. Invito tutti a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le regole”. L’appuntamento con il primo cittadino del polo turistico del palermitano è quindi rinviato a domani. Giornata dai numeri pesanti anche a Campofelice di Roccella dove, su 367 tamponi prelevati, sono stati tre i soggetti trovati positivi anche al successivo tampone molecolare. “Voglio complimentarmi con il personale medico e sanitario inviato dall’Asp che ha provveduto all’esecuzione dei tamponi – ha detto Michela Taravella sindaca di Campofelice di Rioccella – dalle 10 di stamattina fino alle 18.00, sono stati eseguiti 367 tamponi antigenici rapidi sulla popolazione residente a Campofelice di Roccella. L’attività di ricerca condotta risulta essere di fondamentale importanza per individuare e contrastare la diffusione del contagio, ma anche per trasmettere speranza alla comunità. Dobbiamo continuare su questa strada. In mattinata abbiamo ricevuto la graditissima visita dell’assessore al Territorio, Toto Cordaro, in rappresentanza del governo regionale, che ha voluto presenziare alle attività”. Le giornate di screening della popolazione indette dall’Asp si concluderanno domani.

