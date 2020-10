A Palermo

Individuata l’area dove, all’aperto, organizzare il drive-in per effettuare il famoso “screening di massa” tramite tamponi rapidi e poi tamponi sierologici per i positivi.

Stamattina sopralluogo congiunto fra ASP, Comune e il commissario Covid Renato Costa alla Fiera del Mediterraneo. Per il Comune presenti l’assessore Piampiano e il dirigente SUAP Galatioto.

Dovrebbero esserci due percorsi separati ma paralleli, con ingresso dall’area bassa (lato piazza Cascino, via Montepellegrino) e uscita in alto (lato via Sadat). Non saranno utilizzati i padiglioni.

Entro mercoledì il Comune tramite Coime farà le verifiche degli impianti sanitari e idrici, dei servizi igienici.

ASP conta di partire alla fine di questa settimana Intanto mercoledì mattina ci sarà la riunione di programmazione dell’attività di screening nelle scuole.

Proprio sul tracciamento Costa era intervenuto proprio su Blog Sicilia dicendo: “Il il tracciamento sta funzionando e questo impegna moltissimo i medici i cluster vanno tracciati. Il nostro obiettivo è quello di portare a breve i tamponi sul tetto dei cinquantamila a settimana, ovvero costantemente più di seimila al giorno. Ma lo screening che stiamo facendo non è soltanto quello dei tamponi molecolari che è lo strumento di sicuro più affidabile e sui vengono i fatti i censimenti ma ci sono anche i test rapidi e i sierologici che ci stanno aiutando moltissimo”.

Già presente un altro drive in del tampone all’ospedale di Cefalù. Da lunedì 31 agosto tamponi anche al Giglio di Cefalù solo in modalità drive in. Il prelievo naso-faringeo avverrà in macchina nell’area attrezzata attivata alle spalle dell’ingresso principale della Fondazione. La prenotazione per i tamponi a pagamento potrà essere effettuata solo tramite whatsapp inviando un messaggio al 3314048959. Il pagamento della prestazione potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario. Il referto sarà inviato, nella stessa giornata dell’esame, all’email comunicata al momento della prenotazione. Stesse modalità anche per l’invio della fattura. Resta invariato il costo del tampone pari 50 euro. L’esame viene effettuato dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13 e comunque all’orario comunicato dal Cup del Giglio.