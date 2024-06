Oggi pomeriggio, alle ore 18, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi sarà a Catania all’hotel Nettuno, in via Ruggero di Lauria 121, per la chiusura della campagna elettorale. Con lui il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, il coordinatore di Catania Marco Forzese e il candidato alle elezioni europee della lista Forza Italia-Noi Moderati Massimo Dell’Utri.

La chiusura della campagna di Forza Italia

“Si chiude oggi una campagna elettorale entusiasmante, che ha visto tutti i candidati e le candidate di Forza Italia incontrare migliaia di cittadini, imprenditori, giovani, operatori sociali. Una campagna elettorale che ha confermato come Forza Italia sia, anche in Sicilia, il naturale punto di approdo e di impegno per i moderati e i liberali”. Lo ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, partecipando a Napoli all’iniziativa nazionale di chiusura della campagna elettorale degli azzurri, con le elezioni Europee che si terranno questo fine settimana in Sicilia e, ovviamente, in tutta l’Ue.

“Un consenso in costante aumento”

Abbiamo chiaramente percepito e registrato in queste settimane come il consenso attorno alla lista di Forza Italia sia cresciuto costantemente – ha detto sempre nella stessa occasione il coordinatore del partito in Sicilia -. grazie al lavoro svolto a livello nazionale dal segretario Tajani e grazie al lavoro nel territorio svolto dai nostri candidati. Siamo certi che il risultato di Forza Italia in Sicilia contribuirà in modo determinante al successo nazionale del nostro partito, che si confermerà elemento centrale nel Partito Popolare Europeo.”

Gasparri in Sicilia

Il senatore Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, sarà in tour nel Catanese oggi, venerdì 7 giugno, chiudendo così in Sicilia la campagna elettorale per le Amministrative e le Europee dell’8 e del 9 giugno. Gasparri, accompagnato dall’assessore regionale Marco Falcone, sarà in visita a Misterbianco alle ore 10. A riceverlo a Palazzo del Senato il sindaco Marco Corsaro: in programma una conferenza stampa e il punto sugli investimenti Pnrr in atto nella città etnea. A seguire, il senatore Gasparri visiterà alcune delle realtà produttive e imprenditoriali più importanti del territorio misterbianchese.

Alle ore 19 il senatore forzista Gasparri sarà a Motta Sant’Anastasia, per prendere parte al comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Daniele Capuana.