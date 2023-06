Scompare un artista siciliano tra i più quotati interpreti della pittura a china. È morto Aldo Sessa: era da tempo ammalato. Nato 83 anni fa, aveva per molto tempo insegnato pittura e storia dell’arte negli istituti superiori del Veneto e della Sicilia.

Oltre a produrre opere grafiche, era specializzato nella tecnica originale della “puntinatura” a china colorata basata su una trama originale di punti e linee. Dopo le prime ispirazioni ai grandi della pittura del Quattrocento come Botticelli e il Perugino, Sessa aveva poi orientato la sua arte verso la ricerca storica e la denuncia della condizione di degrado di siti di interesse culturale: castelli, monumenti, chiese, vecchi edifici, paesaggi dimenticati. I funerali si svolgeranno domani alle 16, presso la Chiesa “Maria SS delle Grazie” a Villagrazia di Carini.

Un maestro della “puntinatura” a china colorata

Pittore quotato, Aldo Sessa aveva conseguito il titolo di Maestro d’Arte presso l’istituto d’Arte di Palermo e aveva insegnato Disegno e Storia dell’Arte negli Istituti di Scuola Superiore del Veneto e della Sicilia. La sua passione per l’arte e la sua dedizione all’insegnamento hanno lasciato un segno indelebile nella vita di numerosi studenti e colleghi. Nella sua lunga carriera artistica, Sessa si è distinto per la sua tecnica originale della “puntinatura” a china colorata, basata su una trama di punti e linee sapientemente calibrati. Questa tecnica gli ha permesso di creare opere grafiche di straordinaria bellezza, caratterizzate da atmosfere magiche e incantate.

Ricercatore storico, denunciava il degrado dei siti culturali

Aldo Sessa non si è limitato a produrre opere d’arte: la sua passione per la cultura e il patrimonio artistico lo ha portato a dedicarsi alla ricerca storica e alla denuncia della condizione di degrado di siti di interesse culturale, come castelli, monumenti, chiese, vecchi edifici e paesaggi dimenticati. Con la sua arte, Sessa ha cercato di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica affinché si potesse recuperare e restaurare il patrimonio artistico della nostra cultura, contribuendo così alla promozione e al riconoscimento della ricchezza culturale della Sicilia in tutto il mondo.