progetto avviato nel 2020

Il progetto si chiama La vita oltre il carcere e l’obiettivo è di formare i detenuti in modo da avere delle competenze e delle opportunità di lavoro una volta scontata la pena.

Il progetto di recupero a Siracusa

Sono dieci le persone che hanno aderito al progetto “AffidaTi e mettiti alla prova con senso di comunità”, un’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Siracusa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in collaborazione con l’associazione Massimiliano Kolbe. Un corso di formazione e di sostegno personale, ma anche un’attività pratica per dare un segno concreto alla comunità e rimediare al danno creato. Un gesto concreto di giustizia riparativa.

I lavori in una scuola

Nelle ore scorse, un gruppo di detenuti si è reso protagonista di alcuni lavori nell’edificio che ospita l’istituto comprensivo Nino Martoglio di Siracusa. Interventi di manutenzione, come la pitturazione dei cancelli e delle ringhiere del plesso. “Abbiamo pensato di farci aiutare dagli ultimi – dice Marco Tarascio della Caritas Siracusa -. Dopo la formazione e l’assistenza psicologica, questi ragazzi avranno l’opportunità di lavorare nelle scuole di Siracusa ma ci sarà spazio anche alla Caritas”.