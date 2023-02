Aveva 86 anni

Il mondo dell’industria piange la scomparsa del Cavaliere Giovanni Di Maria, grande condottiero dell’omonima azienda fondata nel 1925. E’ morto ieri 24 febbraio a Palermo. Era il presidente della Giuseppe Di Maria Spa. Aveva 86 anni.

Chi era l’imprenditore palermitano Giovanni Di Maria

“È scomparso un Grande Condottiero di Industria. Il Cavaliere Giovanni Di Maria”, così lo ricorda l’azienda in una nota. “Un uomo all’antica che ha fatto del suo credo nel lavoro e nelle potenzialità dei suoi dipendenti, un esempio da trasmettere alle generazioni future.

Sempre presente nella sua Azienda, la Giuseppe Di Maria Spa, il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire, fino agli ultimi istanti, è riuscito a trasmettere a tutta la forza vendite e agli impiegati lezioni di vita e di saggezza”.

Il ricordo dei suoi dipendenti e della sua antica azienda

“Nulla passava inosservato alla sua attenzione precisa e minuziosa dei vari reparti Aziendali, e dispensava a tutti un consiglio e un esempio da seguire. Oggi è andato via un instancabile dipendente della Giuseppe Di Maria spa, perché così lui si definiva, Lui non era il Presidente, ma era l’operaio che con fatica portava ogni giorno a compimento il Suo lavoro per il bene comune”.

L’azienda fondata nel 1925

Di Maria lascia un Azienda fondata nel 1925, una storia lunga più di 90 anni, quella del Colorificio Giuseppe Di Maria, ma la lascia come la voleva lui, una grande industria. “Da oggi il cielo avrà colori più accesi, perché un Grande Esperto dipingerà perfino le nuvole”, questo il commosso messaggio che viene dalla sua azienda.

La camera ardente di Giovanni Di Maria sarà allestita dal pomeriggio del 25 febbraio all’interno della sede della Giuseppe Di Maria Spa, dalle 9 alle 19 di domenica 26 febbraio. I funerali si svolgeranno il 27 febbraio alle ore 10,30 presso la Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, di Piazza IV Novembre, a Palermo.

