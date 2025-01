Aveva 60 anni

Duro colpo nel campo dell’ostetricia di Palermo. E’ morta a causa di un male incurabile Graziella Sgammeglia all’età di 60 anni, lavorava presso l’ospedale Buccheri La Ferla. Appresa la notizia, un’ondata di cordoglio ha avvolto la donna. La prematura dipartita ha avvolto nello sconforto amici, colleghi e parenti: “L’Ordine degli Ostetrici di Palermo esprime il proprio cordoglio per la prematura dipartita della stimata Collega e amica Ostetrica Dott.ssa Graziella Sgammeglia, eccellente professionista sempre a tutela e sostegno della salute femminile, amata e apprezzata da tutti, donna carismatica d’intelletto e di talento; punto di riferimento e guida delle donne, dei giovani e futuri colleghi, generosa nel condividere il proprio sapere professionale e sempre pronta al confronto e alla valorizzazione della professione di ostetrica”.

Il cordoglio

L’Ordine degli Ostetrici di Palermo ha espresso il proprio dolore attraverso una nota ufficiale, sottolineando l’importanza di Graziella come professionista e come persona: “Ha esercitato la sua opera professionale con abnegazione e svolto il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine con competenza e diligenza. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e la comunità professionale, grati si uniscono al dolore delle figlie Clara e Adele Di Naro il marito Rino Guadaglino e della famiglia, Colleghi e professionisti che hanno avuto modo di apprezzarne le sue qualità di donna e professionista esprimendo in ogni circostanza un grande senso di appartenenza alla categoria. Grazie!”.

“Un immenso dispiacere per una collega, professionista, donna meravigliosa che ho avuto l onore di conoscere . La ricorderò sempre con tanto affetto. Condoglianze alla famiglia”, ha scritto un utente.

Un altro collega: “Ho avuto il piacere di lavorare in squadra con lei per molto tempo e aveva sempre una parola gentile per tutti. Generosa e dolce con le sue pazienti e con noi colleghi. Adesso riposa. Che Dio consoli i cuori dei suoi cari”.

“Donna e professionista eccezionale per sensibilità e intelligenza , averla conosciuta e’stato uno dei regali che la vita a volte dona, mancherà ‘a tutti per i valori che aveva e per l’affetto che sapeva trasmettere nella sua spontaneità , il mondo sarà più povero adesso , un abbraccio alle ragazze che abbiamo avuto il piacere di conoscere, condoglianze a tutta la famiglia”

