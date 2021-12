Fu esponente nazionale di + Europa

Lutto nella politica palermitana: è morto Alessio Campione stroncato da un male incurabile. Aveva 70 ed è stato esponente nazionale di +Europa, nonché il presidente del partito fondato da Emma Bonino.

Fabrizio Ferrandelli, a metà ottobre eletto presidente assemblea di +Europa, lo ha ricordato così: “Mi era stato vicino nella mia campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Palermo, è una figura che mi ha accompagnato per tanto tempo. Aveva uno sguardo, una prospettiva, che ti conquistavano”.

Anche dirigente Lega

Campione era stato un dirigente della Lega delle cooperative e del Psi. E come ultimo incarico era coordinatore del gruppo liberal socialista di Palermo, che si presenta come un nuovo “aggregato di forze politiche che si ispirano al federalismo e si oppongono al populismo e al sovranismo”. Inoltre, era anche un componente nazionale dell’assemblea di + Europa.

Lascia moglie e due figli

Campione lascia due figli e la moglie Giovanna Fiume, per anni docente di Storia moderna nell’Università di Palermo e autrice di studi e ricerche sull’Inquisizione e sui movimenti femminili.

Il cordoglio di Faraone

“Esprimo sentito cordoglio per la perdita di un amico, di una persona perbene – scrive in una nota Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva –. Alla moglie, Giovanna Fiume, e ai due figli giungano le mie condoglianze”.

Il ricordo di Ferrandelli su Facebook

Ecco cosa scrive Fabrizio Ferrandelli su Facebook: “L’amore, come la morte, cambia tutto!”. E prosegue: “Grazie dell’amore per la vita e per la politica che ci hai trasmesso, per gli insegnamenti, per averci insegnato a pensare, progettare e a crederci sempre. Hai donato generosamente strumenti e tempo ad una generazione politica, con la pazienza e la lungimiranza di chi sta nel campo per seminare e senza mai preoccuparti di raccogliere per te. La nostra comunità politica è scossa e turbata e ci sono vuoti che nessuno mai riuscirà a colmare. Ti voglio bene Alessio Campione”.