E’ scomparso all’età di 72 anni, Antonino Di Vittorio, ex sindaco di Trabia. Di Vittorio ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1996 al 2000, lasciando un segno profondo nella vita politica e sociale del paese. E’ ricordato da molti , come “un punto di riferimento e di impegno”, la notizia della sua morte è stata comunicata dall’attuale sindaco di Trabia, Francesco Bondì, che ha espresso il suo cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale.

Il funerale verrà celebrato oggi, 4 settembre, presso la chiesa San Nicola di Bari a Termini Imerese.

Il cordoglio

“Oggi è venuto a mancare Antonino Di Vittorio già Sindaco di Trabia dal 1996 al 2000. Porgo a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale alla moglie Franca, ai figli e ai familiari le più sentite condoglianze. Domani una delegazione del Comune sarà presente ai funerali che si terranno a Termini Imerese dove Nino risiedeva” – ha scritto Francesco Bondì, sindaco attuale di Trabia -.

In queste ore molti cittadini stanno condividendo ricordi legati all’ex sindaco. La sua dedizione al servizio e il suo impegno per il miglioramento della vita a Trabia sono stati sottolineati da numerosi post che evidenziano il suo amore per il paese e la sua capacità di ascoltare e rispondere alle necessità della comunità: “La morte di Nino Di Vittorio segna senz’altro la vita delle nostre Comunità locali. Con il suo instancabile operato, ha lasciato una traccia indelebile sia a Termini Imerese da Consigliere Comunale che a Trabia, dove è stato chiamato a svolgere il ruolo delicato di sindaco in un momento molto travagliato della vita del territorio. Nino è stato una personalità eccezionale, ricca di valori, idee e progettualità. Non si lasciava intimidire dalla mafia e si atteneva scrupolosamente alla ricerca di soluzioni amministrative e politiche che potessero coniugare concretamente sviluppo e legalità. Forte e caparbio, intelligente e generoso, è stato un bel punto di riferimento e di impegno e sono convinto che lo sarà ancora per chiunque sentirà la vocazione di promuovere sul serio e con rigore il bene comune del territorio. Ciao Nino, un grazie profondo e tutto di cuore! Tuo, con immenso affetto e stima” – ha scritto Giuseppe Lumia -.

