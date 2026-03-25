Sabato 28 marzo, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) è pronto ad accogliere le vibrazioni musicali che solo le emozioni dissonanti sono in grado di creare. LYRICA999, duo psych-folk nato dall’unione di due amanti nel 2023, darà vita a un appuntamento esclusivo per l’uscita della sua nuova, dirompente creatura: l’album “Love Songs Dystopia“.





Fedra Liebe (voce solista e penna dietro i testi) e Vins Calandrino (chitarra, cori e architetture melodiche) ci trascineranno nel loro intimo universo low-fidelity. La loro è una musica che rifiuta gli artifizi, dove la semplicità nuda e cruda della composizione si fonde con gli spiriti irrequieti del grunge e del blues, tracciando coordinate sonore già intraviste in brani come “Where I’m goin'”, “Two lovers in chains” o “Waste land”.





“Love Songs Dystopia” non può definirsi un semplice disco, ma un incantesimo oscuro, una granata esplosiva scagliata dritto al cuore. Ogni traccia si schiude, avvolta in magiche ed esoteriche nebbie dark folk, per poi squarciare il velo con distorsioni feroci e un’incontenibile attitudine punk. Eppure, anche nel cuore di questa tempesta ruvida, la musica dei LYRICA999 resta un abbraccio avvolgente: la traduzione in musica di un sentimento ostinato e dissonante che si aggrappa all’anima e si rifiuta di svanire. La serata in programma al PunkFunk è l’occasione per immergersi nelle ombre di questo “Rave new world” e lasciarsi cullare dalla dolce, inesorabile distopia.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.